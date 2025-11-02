Újabb európai ország köti korellenőrzéshez a pornót

November közepétől az olasz internetezőknek egy plusz lépésre lesz szükségük, ha felnőtt tartalomhoz akarnak hozzáférni az interneten. Az ország távközlési hatósága bejelentette, hogy életkor-ellenőrző rendszert vezet be, amelynek célja a kiskorúak védelme. Az AGCOM kezdeti listája mintegy 50 pornóoldalt tartalmaz, köztük olyan nagy neveket, mint a Pornhub, az xHamster és az OnlyFans.

Banktól vagy mobilszolgáltatótól kell kódot kérniük a pornót nézni kívánó olaszoknak

A felhasználók csak úgy tölthetik be a listán lévő weboldalakat, ha előbb egy tanúsított harmadik fél, például bank vagy mobilszolgáltató igazolja a felnőttkorúságukat. Az ellenőrzés során egy kódot kapnak, amellyel beléphetnek a kívánt oldalra.

A hatóság szerint a rendszer a dupla anonimitás elvét követi: a pornóoldalak nem látják a látogatók személyazonosságát, míg a korellenőrző szolgáltató nem tudja, hogy az ügyfele melyik weboldalt látogatja a kiadott kóddal.

Óriási bírságot kockáztatnak a pornóoldalak

A szabályozás minden egyes belépéskor új ellenőrzést ír elő, ami sokak szerint túlzottan bonyolítja a hozzáférést. Nem világos, hogy a kritika hatására a hatóság hajlandó lesz-e változtatni a rendszeren.

Annyi viszont biztos, hogy a pornóoldalak akár 250 ezer eurós bírságot kockáztatnak, ha nem alkalmazzák a kötelező korellenőrzést.

Olaszország lépése nem újdonság, egyes amerikai államok mellett az elmúlt hónapokban Franciaország és az Egyesült Királyság is hasonló korellenőrző rendszereket vezetett be a pornóoldalakon. Mostanra nemzetközi trenddé vált az erotikus webhelyekhez való hozzáférés korlátozása a fiatalok védelmében.

