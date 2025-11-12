Óriási meglepetés a Sonynál

A Sony friss pénzügyi jelentése szerint az Xboxokkal szemben a PlayStation 5 továbbra is óriási népszerűségnek örvend, az elmúlt negyedévben 3,9 millió darabot szállított le, ami kismértékű, százezer darabos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mindez azt jelenti, hogy a 2020 végi piacra dobása óta már 84,2 millió darab PS5 játékkonzolt értékesített a vállalat.

Nem fogtak a PS5 eladásain a gazdasági bizonytalanságok

Fotó: FOX / Pexels

A Sony és a részvényesek nagy meglepetésére egyáltalán nem fogtak az eladásokon az amerikai vámok és az általános gazdasági nehézségek. A cég májusban úgy vélte, hogy a 2026 márciusával véget érő 2025-ös pénzügyi évében a PlayStation-üzletág 700 millió dollárról mondhat le a gondok miatt.

A mostani új előrejelzésében ilyenről már szó sincs, sőt: a teljes pénzügyi évben 973 millió dolláros növekedésre számít, a vártnál jobb eladások miatt 29 milliárd dollárt nyomtathat számára a PlayStation-üzletág.

A PS5 játékai és szolgáltatásai is kelendőek

Nemcsak a remek hardvereladások okoztak meglepetést, a játékértékesítések is szépen alakultak: a Sony 80,3 millió játékot adott el az előző negyedévben, amelyből 6,3 millió volt saját fejlesztésű.

A legnagyobb házon belüli sikernek Ghost of Yōtei bizonyult, az első hónapban 3,3 millió példány kelt el a szamurájos akciójátékból.

A PlayStation Network havi aktív felhasználóinak száma is nőtt, 119 millióra emelkedett, ami az egy évvel korábbihoz képest 3 milliós pluszt jelent. Sajnos a Sony nem árulta el, hogy a PS Plus különböző verzióira hányan fizettek elő, pedig érdekes volna látni, hogy a játékbérlést és felhős játékfuttatást is kínáló, drága csomagok a gamerek mekkora százalékát vonzzák.

A PS5 válságállósága egészen meghökkentő, bár az elmúlt években elkezdett olyan drága mulatsággá válni a gaming, hogy egyre inkább csak a jobb fizetőképességű közönség képes és hajlandó költeni rá, ami magyarázattal szolgálhat a helyzetre.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!