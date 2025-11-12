Sokáig jönnek még az új játékok a PS5-re

Meghökkentően nagyot ment az előző negyedévben a PlayStation 5, a Sony tavaszi aggodalmai ellenére nőtt az eladott darabszám, és a konzolhoz készült játékok és szolgáltatások is nyomtatták a pénzt. Ennek ellenére a PS5 megvásárlásán gondolkodókban felmerülhet, hogy van-e értelme a mostani árakon megvenni a konzolt, hiszen az aktuális várakozások szerint 2027 vége táján befuthat majd a PlayStation 6.

A Sony várakozásai szerint még csak az élete felénél jár a PS5

Fotó: Evgeniy Kondratiev / Unsplash

A Sony pénzügyi igazgatója részvényesi kérdésre elmondta, hogy a vállalat véleménye szerint a PS5 még csak az életciklusának a felénél jár. Lin Tao felhozta, hogy erősen elkezdett kitolódni a konzolok életciklusa, konkrét szám említése nélkül azt hozta fel példaként, hogy máig tömegek használják a 2013. végén megjelent PlayStation 4 konzolt.

Összevág a pletykákkal a PS5 állítólagos életciklusa

Lin Tao szavai alapján a PlayStation 5 konzollal rendelkező még olyan öt évig számíthatnak teljes értékű támogatásra, vélhetően csak ezután jöhetnek majd az olyan termékek, amelyek már PS6 konzolt követelnek.

Ez egybecseng a PS6 megjelenésével kapcsolatos pletykákkal: ha két év múlva jelenik meg a következő konzol, akkor nagyon valószínű, hogy a játékkiadók és a fejlesztők még 2-3 évig a PS5-re is kiadják majd az új termékeiket.

A PS6 megjelenését követően ugyanaz fog történni, mint ami a PS4 és a PS5 közti átmeneti időszakban történt: műszaki és gazdasági okokból éveken át egymással párhuzamosan él és virul majd a két konzolgeneráció. Csak akkor búcsúznak majd el a kiadók a PS5-től, ha túlságosan nagy problémává válik futtathatóvá tenni rajta a játékaikat, azonban ez csak a ténylegesen következő generációsnak mondható címeket érinti majd.

