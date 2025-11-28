Bedőlés fenyegeti a humanoid robotok piacát

Kína vezető gazdaságtervező ügynöksége szerint veszélyesen túlhevült a humanoid robotok piaca, túl sok fejlesztőcég túl sok pénzt éget el, miközben gyakorlati haszonnal kecsegtető áttöréseket nem tudnak felmutatni. A helyzet különösen aggasztó, mert egyre többen tartanak a mesterséges intelligenciás lufi kipukkanásától, ennek a megtörténése súlyos csapást mérhet a humanoid robotokat fejlesztő cégekre is, hiszen szoros kapcsolat van a két ipar között.

Egyre jobbak a humanoid robotok, de bevétel generálására még alkalmatlanok

Fotó: Alex Knight / Unsplash

A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság szóvivője elmondta, hogy Kínában több mint 150 humanoid robotokat fejlesztő vállalat aktív, a körülbelül felük pedig startup vagy más iparágból érkezett újonc. Li Chao szerint az utóbbi években hatalmas összegek áramlottak a termékek kutatásába és fejlesztésébe, de még mindig nagyon kevés üzletileg életképes felhasználási területük van.

Ráadásul cégek robotjai túlságosan hasonlóak, szinte mindegyik szereplő ugyanolyan termékeket próbál fejleszteni.

Ezek a sajátosságok nagyon sebezhetővé teszi a buborékok kipukkanása és pénzcsapok elzáródása esetén a robotikai ipart.

Nemzeti prioritás Kína számára a robotika

Az ügynökségtől érkezett kritika szokatlan, hiszen Kína hosszú ideje bőkezűen támogatja a robotikai fejlesztéseket, a jövőbeli gazdasági növekedés kulcsfontosságú elemének tartja azt. Idén márciusban nemzetstratégia prioritássá nyilvánította a „megtestesült intelligenciát”, ebbe a kategóriába a humanoid robotikai fejlesztések is beletartoznak.

Minden bizonnyal éppen ezért is volt fontos végre kimondani az igazságot: a robotikai iparnak ideje valódi problémákra valódi megoldásokat terveznie.

A sci-fi filmekben látott, emberszerű robotok álmának a hajszolása nem feltétlenül fenntartható és produktív, vagy legalábbis az túlzás, hogy ennyi cég egyszerre foglalkozzon ezzel a kérdéssel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!