Érdemes otthonra robotporszívót vennünk?

A robotporszívók az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el a háztartásokban. Mi azért kedveljük őket, mert időt spórolnak, automatikusan dolgoznak, és akár távvezérelhetők is.

Kiválthatják a robotporszívólk a hagyományos modelleket?

De vajon kiválthatják a hagyományos porszívókat? Vagy továbbra is mindkét típusra szükségünk lesz?

Mit várhatunk egy robotporszívótól?

A robotporszívó egyik legnagyobb erénye, hogy folyamatosan fenntartja a tisztaságot anélkül, hogy naponta elő kellene vennünk a klasszikus porszívót. A modern modellek precízen feltérképezik a lakást, okosan kerülik az akadályokat, sőt egyes típusok automatikusan ürítik is a portartályukat. A felmosó funkció sok háztartásban külön előnyt jelent, hiszen egyetlen készülék két feladatot végez el.

A mai robotporszívók már arra is képesek, hogy kiürítsék saját magukat, így sokkal tovább tudják gondozásmentesen takatítani a lakásunkat.

Mindez különösen akkor látványos, ha kisállatunk van vagy nagyobb, egybefüggő tereken élünk. A robotporszívó ilyenkor láthatatlan takarítási rutint hoz létre: naponta többször körbejár, felszedi a porszemeket és a szőrt, így mi gyakorlatilag csak az eredményt élvezzük.

Mikor nem elég a robotporszívó?

A robotporszívók ugyan sokat fejlődtek, de továbbra sem érnek fel a hagyományos modellek erejével. A sarkok tisztítását nem tudják annyira precízen megoldani, és a mélyebb szálú szőnyegekben is gyengébb teljesítményt nyújtanak. Ha sok bútor van a lakásban vagy keskeny átjárók, a robot nehezebben mozog, és előfordulhat, hogy bizonyos területeket teljesen kihagy.

Egy másik szempont, hogy a robotporszívó leginkább a mindennapi karbantartó takarításban erős, a nagyobb, hó végén esedékes „nagytakarítást” viszont jobban megoldja egy klasszikus készülék.

A hagyományos porszívók — legyenek vezetékesek vagy akkumulátorosak — továbbra is sokkal erősebb szívóteljesítményt kínálnak. Ez különösen akkor fontos, ha sűrű vagy magas szálú szőnyegeink vannak, illetve ha szeretnénk valóban mélyen kitisztítani a felületeket. A sarok- és élporszívózást is pontosabban oldják meg: mi irányítjuk, és olyan helyekre is beférnek, ahová a robot sosem jut el.

A klasszikus porszívók előnye az is, hogy nagy mennyiségű szennyeződést is gyorsan elnyelnek — például egy felborult virágföld, szétszóródott gabonapehely vagy egy nagyobb mennyiségű morzsa esetében. Ilyenkor a robotporszívó gyakran túlterhelődik vagy elakad.