Kritikus sebezhetőség van a népszerű márka wifi routereiben

Szoftverfrissítéseket adott ki három korábban Magyarországon is forgalmazott wifi routeréhez az ASUS, miután kritikus besorolású sebezhetőséget fedeztek fel a rajtuk futó szoftverben. A CVE-2025-59367 azonosítójú sérülékenység lehetővé teszi, hogy a kiberbűnözők távolról, felhasználói közbeavatkozást nem igénylő módon bejelentkezzenek a hálózati eszközökbe.

Az ASUS tájékoztatása szerint a súlyos biztonsági probléma a DSL-AC51, a DSL-N16, továbbá a DSL-AC750 termékeket érinti. Ezúttal szerencsére nem maradtak slamasztikában a vevők, a 1.1.2.3_1010 verziószámú rendszerszoftverük (firmware) telepítésével megoldható a probléma.

Minél előbb telepíteni kell a routerek legújabb szoftverét

Sajnos a kérdéses wifi routerek még nem támogatják a szoftverük pár kattintásos frissítését, így a gazdáik kénytelenek manuálisan letölteni és telepíteni a legújabb firmware-üket. A frissítések letöltése az alábbi támogatási oldalakon lehetséges: DSL-AC51, DSL-N16, DSL-AC750.

A letöltést követő lépések:

A 1.1.2.3_1010 verziószámú szoftver egy ZIP archívumban érkezik, elsőként ki kell csomagolni a benne lévő, .trx kiterjesztésű állományt.

Ezt követően be kell lépni a böngészőn keresztül a router beállítófelületére, amelyet a http://router.asus.com link betöltésével lehet megtenni.

A sikeres bejelentkezés után az Advanced Settings > Administration > Firmware Upgrade fülre kell navigálni.

A New Firmware File nevű mezőben be kell tallózni az első lépésben kicsomagolt .trx állományt, végül pedig az Upload gomb megnyomásával megkezdhető az új szoftver telepítési folyamata.

