Javítja a segélyhívási hibát a Google frissítése

A Google Pixel okostelefonok novemberi rendszerfrissítése nemcsak általános hibajavításokat tartalmaz, hanem a remények szerint egyszer és mindenkorra egy életveszélyes problémát is megold. A legutóbb pont néhány napja foglalkoztunk az üggyel, egyes Pixel mobilokon nem lehetett megbízhatóan segélyhívást indítani.

Megakadályozta a segélyhívás indítását a Google Pixelek súlyos szoftverhibája

A problémáról elsősorban amerikai mobilozók panaszkodtak, sokaknál jó térerő ellenére sem működött a segélyhívás, a legutóbbi panaszos csak a wifin keresztüli hanghívás bekapcsolásával tudta végre elérni a 911-et.

Ez teljesen elfogadhatatlan, azonban a Pixel mobilokra most befutott frissítés változtatási jegyzéke szerint a Google kezdett valamit a helyzettel, a tájékoztatás alapján csak specifikus körülmények esetén mondott csődöt az életmentő funkció.

A legtöbb Pixel 7 még nem kapta meg a segélyhívási javítást

Rossz hír, hogy a Google tájékoztatása alapján Pixel 7a mellett egyelőre csak a Pixel 8 és újabb szériás mobilokra futott be a rendkívül fontos Android-frissítés, a Pixel 7 és a Pixel7 Pro valamiért nem kapták meg.

A Google nem kommentálta a helyzetet, azonban a kimaradt mobilok még bőven támogatottak, vélhetően valamiféle műszaki malőr késlelteti a novemberi rendszerfrissítés kiadását a modellekre.

