A vártnál jóval lassabban terjednek a műholdas kommunikációs funkciók a mobilokban, a legtöbb országban a mai napig csak az Apple képes efféle szolgáltatást nyújtani a megfelelő iPhone-okat használók számára. Most nagy bejelentést tett a francia Orange szolgáltató, a hazájában 2025. december 11-től kezdve bármely lakossági ügyfele elérheti majd a műholdas segélykérési funkciót a Google Pixel 9 és a Google Pixel 10 mobilján.

A Google Pixel 9 és Pixel 10 szériákon működik majd a műholdas segélykérés

Fotó: Google

A szolgáltató szerint a műholdas üzenetküldési funkció nem csak a lefedettség nélküli helyeken történő segélykérésre használható, de SMS-ek küldhetőek vele a szabadon választott ismerősöknek, a GPS-koordináták is könnyen megoszthatóak az üzenetekben.

Érdekességként az ügyfelek a Skylo műholdjain keresztül kommunikálnak majd, az USA-ban is ez a cég biztosítja a Pixel mobilokhoz a műholdas kommunikációs szolgáltatást.

Nem lesz ingyen a műholdas segélykérés

Az Apple megoldásával ellentétben az Orange műholdas kommunikációs szolgáltatása fizetős lesz, az Orange 5G / 5G+ csomagokkal rendelkezők az első hat hónapban ingyen megkapják, ám ezt követően havi 5 eurót kell majd kiadniuk érte.

Ez persze rendkívül jutányos ár ahhoz képest, mintha a telefonjaikhoz csatlakoztatható, műholdas kommunikációs kütyüt és szolgáltatást vennének igénybe ugyanerre a célra az ügyfelek.

Az Orange szerint a jövőben minden olyan országban nyújtani kívánja majd a műholdas kiegészítő szolgáltatást, amelyben jelen van, így többek közt Németországban, Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Államokban és Kanadában is bevezetné. Emellett persze a támogatott mobilok körét is szélesítené, bár ezen a téren meg van kötve a keze, hiszen a mobilgyártóknak is támogatniuk kell a technológiát a készülékeikben.

