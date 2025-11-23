Jó hír a zenerajongóknak – ez az újítás könnyebbé teszi az életüket

A Spotify-hoz hasonló zenestreamelő szolgáltatások egyik előre nem látott csapdáját az jelenti, hogy a fogságukba ejtik a felhasználókat. Aki elkezdi használni az egyiket, annak jó eséllyel eszébe sem jut, hogy mi fog történni, ha pár hónap vagy év múlva át kíván váltani egy másikra, miként fogja könnyen és gyorsan átmásolni az időközben létrehozott zenekönyvtárát a régiből az újba.

Végre könnyű lett átmásolni az Apple Music zenekönyvtárat a Spotify-ba

Fotó: Nathaniel Vala / Unsplash

Szerencsére az elmúlt években a zenestreamelő szolgáltatások ha nem is szíves-örömest és teljesen önszántukból, de elkezdtek importálási és exportálási szolgáltatásokat támogatni költözni kívánók kiszolgálása érdekében.

A Spotify most bejelentette, hogy hullámokban megkezdte a legújabb efféle integrációjának elérhetővé tételét, így nagyon hamarosan könnyű lesz az Apple Music-ból átmásolni a lejátszási listákat.

Költöztetőcéget vont be a folyamatba a Spotify

A vállalat tájékoztatása szerint az új adatköltöztetési funkciót a TuneMyMusic szolgáltatás biztosítja számára, ez kimondottan a zenestreamelő szolgáltatások közti költözésre való. Viszont aki a Spotify alkalmazásból kezdeményezi rajta keresztül az Apple Music zenekönyvtárának az átmásolását, annak nem kell fizetnie a teljes értékű használatáért.

A TuneMyMusic böngészőből elérhető változata csak 500 dalt hajlandó ingyen átmásolni a különféle zenestreamelők között, ám a hozzá való költözés esetén a Spotify nagyvonalúan vállalja a cech kifizetését.

A Spotify tájékoztatása szerint aki át kívánja vinni hozzá az Apple Music zenekönyvtárát, annak a Spotify appban meg kell nyitnia a zenekönyvtár részt, annak az aljára görgetve látható a zeneimportálás gomb. A költözéshez csak követni kell az utasításokat.

