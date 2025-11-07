Önismereti adatközlést vezet be a Spotify

Váratlanul egy létfontosságnak nem tekinthető, azonban érdekes funkcióval állt elő a Spotify. A zenestreamelő hatvan országban bevezeti a Listening Stats (hallgatási statisztikák) nevű új menüt, ebben a felhasználók minden héten friss statisztikákat böngészhetnek az éppen aktuális zenehallgatási szokásaikról.

A profilképre koppintva bejövő menüben érhető el a Spotify új statisztikai oldala

Fotó: Spotify

A Listening Stats oldalon négy hétre visszamenően megtekinthető, hogy a kiválasztott időszakban mennyi idő ment el zenehallgatással, melyek voltak a leggyakrabban hallgatott előadók és dalok. Ezen túlmenően minden héten valamiféle egyedi és különleges információval is igyekszik előállni a szolgáltatás, legyen szó „egy mérföldkő eléréséről, egy újonnan felfedezett dologról, egy rajongói pillanatról”, jelentsenek ezek bármit is.

Dicsekedni is lehet a Spotify statisztikáival

Amennyiben a felhasználók szükségét érzik, akkor képesek lesznek a közösségi médiában és a chatappokban megosztani a zenehallgatási szokásaikat, akárcsak az év végi Wrapped összesítőiket.

A heti zenehallgatási statisztika hullámokban válik elérhetővé a zenestreamelő Android és iOS mobilappjaiban, az aktiválási folyamata már megkezdődött.

Kapcsolódó érdekességként nemrég egy ennél sokkal fontosabb újdonságot is bevezetett a Spotify, a Premium-előfizetők már veszteségmentes kódolással is hallgathatják a kedvenc dalaikat.

