Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elszabadult a pokol a fronton, áttörtek az oroszok

Érdekes

Otthon szerelné az autóját? Brutális bírság lehet a vége!

Spotify

Önismereti adatközlést vezet be a Spotify

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miért is ne, ha már úgy is annyi adatot gyűjt? A Wrapped listára emlékeztet a Spotify új funkciója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Spotifyzenezenehallgatás

Váratlanul egy létfontosságnak nem tekinthető, azonban érdekes funkcióval állt elő a Spotify. A zenestreamelő hatvan országban bevezeti a Listening Stats (hallgatási statisztikák) nevű új menüt, ebben a felhasználók minden héten friss statisztikákat böngészhetnek az éppen aktuális zenehallgatási szokásaikról.

A profilképre koppintva bejövő menüben érhető el a Spotify új statisztikai oldala
A profilképre koppintva bejövő menüben érhető el a Spotify új statisztikai oldala
Fotó: Spotify

A Listening Stats oldalon négy hétre visszamenően megtekinthető, hogy a kiválasztott időszakban mennyi idő ment el zenehallgatással, melyek voltak a leggyakrabban hallgatott előadók és dalok. Ezen túlmenően minden héten valamiféle egyedi és különleges információval is igyekszik előállni a szolgáltatás, legyen szó „egy mérföldkő eléréséről, egy újonnan felfedezett dologról, egy rajongói pillanatról”, jelentsenek ezek bármit is.

Dicsekedni is lehet a Spotify statisztikáival

Amennyiben a felhasználók szükségét érzik, akkor képesek lesznek a közösségi médiában és a chatappokban megosztani a zenehallgatási szokásaikat, akárcsak az év végi Wrapped összesítőiket. 

A heti zenehallgatási statisztika hullámokban válik elérhetővé a zenestreamelő Android és iOS mobilappjaiban, az aktiválási folyamata már megkezdődött.

Kapcsolódó érdekességként nemrég egy ennél sokkal fontosabb újdonságot is bevezetett a Spotify, a Premium-előfizetők már veszteségmentes kódolással is hallgathatják a kedvenc dalaikat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!