Hatalmas bejelentés rázta meg a gamer világot: új konzol érkezik 2026-ban!

Igaznak bizonyultak a néhány hónapja keringő pletykák, a piacvezető Steam digitális játékboltot üzemeltető Valve 2026 elején közvetlen riválist állít majd a Sony PlayStation és az Xbox Series játékkonzoloknak. A vállalat tíz éve már megpróbálkozott ezzel, azonban a különféle gyártópartnerek által elérhetővé tett Steam Machine számítógépek egyrészt túl drágák voltak a sikerhez, másrészt akkoriban még gyerekcipőben járt a Windowsra készült játékok Linuxon való futtatása, így óriási bukás lett a kezdeményezés.

2026 elején kerül piacra az elsősorban játékkonzolnak szánt Steam Machine

Fotó: Valve

A most bejelentett Steam Machine konzol lényegében a Steam Deck kézikonzol nagy teljesítményű, nappaliban való használatra szánt változatának mondható. Alapvetően egy SteamOS rendszerrel szerelt számítógépről van szó, amely linuxos és windowsos játékok futtatását teszi lehetővé, emellett pedig igény esetén sima számítógépként is használható, linuxos KDE kezelőfelülettel.

Viszont a 15×15 centis házában nem klasszikus számítógépes hardverek lapulnak, az AMD segítségével a Valve egy félegyedi rendszerchipet tervezett hozzá.

Nem bajnok, de viszonylag erős a Steam Machine

A Steam Machine egyedi chipjében hatmagos és tizenkét szálas AMD Zen 4 processzor dolgozik, amely mellé egy 28 számítási egységet használó, RDNA3 architektúrás Radeon grafikus vezérlő társult. A processzor leginkább az AMD Ryzen 5 7500F modellnek felel meg, míg a videóvezérlő a javarészt csak a legendákban létező Radeon RX 7400 szintjén van, már legalábbis papírforma szerint.

Jól el van látva portokkal a Steam Machine

Fotó: Valve

A konzolnak álcázott mini számítógépbe 16 GB memória és 8 GB videómemória került, modelltől függően 512 GB vagy 2 TB kapacitású SSD háttértárral lesz kapható. Megtalálható rajta az összes port, ami egy PC esetében megszokott, a tápegysége beépített modell, az elején pedig taláható egy LED-csík, ami a játékok letöltési állapotát is képes visszajelezni.

A Valve szerint a Steam Machine elég erős ahhoz, hogy FSR képfelskálázás esetén 4K felbontásban és 60 képkocka jellegű sebességgel képes futtatni a nagy gépigényű játékok jókora részét.

A konzolháborúba való belépéssel a Valve jó eséllyel óriási szívességet tesz a gamereknek, a Steam Machine teljesen átveheti majd az Xbox helyét. Egy vadiúj szereplő lesz a piacon, ennek ellenére az óriási játékkínálatával az első naptól fogva képes lesz kiszolgálni mind a konzolos, mind pedig a számítógépes játékosok kellően nagy táborát.