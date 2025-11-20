Így érhet véget a sütis nyaggatás a webhelyeken

Néha még a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Az Európai Unió az internetezők magánszférájának a védelme érdekében 2018-ban léptette életbe a szabályozást, miszerint a webhelynek tájékoztatniuk kell a látogatóikat a sütik használatáról, továbbá a reklámcégek általi követésük és profilozásuk csökkentése érdekében lehetőséget kell adniuk számukra, hogy csak a működésükhöz feltétlenül szükséges sütiket mentsék a böngészőikbe.

Láthatáron van az állandó sütis nyaggatás megszűnése

A szabályozás nem érte el a célját, leginkább csak arra volt jó, hogy az állandóan felugró, sütis engedélykérő ablakok halálra frusztrálják a netezőket. A bosszantás további negatív mellékhatása, hogy a netezők gyakran csak lekattintották a sütik elfogadása gombokat, hogy minél előbb eltűnjön a nyaggatás, nem éltek a követésük csökkentésének a lehetőségével.

Elkészült a megoldási javaslat a sütiproblémára

Most végre az Európai Bizottság előállt a formális problémamegoldási javaslatával: a jövőben várhatóan eltűnnek majd a sütis ablakok, helyette a netezők a böngészőjükben állíthatják majd be, hogy elfogadják vagy elutasítják a weblapok működéséhez nem kritikus fontosságú sütiket.

Elég lesz egyszer dönteniük a kérdésben, mikor először elindítják a böngészőjüket. A weblapoknak ezt követően nem kell majd sütis ablakokkal nyaggatniuk őket, hanem kiolvashatják a böngészőjükből a beállított preferenciát, és kötelesek lesznek tiszteletben tartani azt.

Az új ötlet a Digital Package javaslatcsomag részét képezi, az életbe lépéséhez pedig még jóvá kell majd hagynia az Európai Parlamentnek. Ha ez megtörténik, akkor időt kell adni a böngészők és a webhelyek fejlesztőinek, hogy implementálják a működéséhez szükséges változtatásokat. Ezek miatt várhatóan nem mostanában tűnnek el a webhelyekről a sütis nyaggatások, de legalább már a láthatáron van a mindenki számára áldatlan állapot megszűnése.

