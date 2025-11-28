Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor megérkezett Moszkvába – így vonult a konvoja

Most érkezett!

Rendkívüli állapot egy budapesti plázában, be kellett zárnia a boltoknak

Windows 11

Hoppá: mégsem kell új számítógépet venni?!

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Világszerte 500 millió olyan PC van, ami frissíthető volna a Windows 11-re. Egy hozzáértő pillanatok alatt megoldhatja a gondot, ami megakadályozza Windows 11-re frissítést a számítógépen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Windows 11Windows 10számítógépMicrosoft

A drámaian elrobbant memóriaárak miatt a héten több számítógépgyártó is jelezte, hogy súlyos áremelésekre számíthatnak a vásárlók, azaz ha teljesítménybeli gondok vagy a Windows 10 támogatásának megszűnése miatt új számítógép kell, akkor azt érdemes minél előbb megvásárolni.

Ha mázlija van, akkor egy hozzáértő pár beállítás módosításával hivatalosan kompatibilissé tudja tenni a meglévő számítógépét a Windows 11-gyel
Ha mázlija van, akkor egy hozzáértő pár beállítás módosításával hivatalosan kompatibilissé tudja tenni a meglévő számítógépét a Windows 11-gyel
Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Most a Dell is hozzátett egy óriási érdekességet az ügyhöz. A befektetőinek adott legújabb tájékoztatásában a cég elmondta, hogy

  • világszerte 500 millió olyan Windows 10-es számítógép van használatban, amelyet az operációs rendszer megszűnő támogatása miatt egy éven belül le kellene cserélni,
  • és további 500 millió PC pedig ingyen frissíthető volna a Windows 11-re, hardveresen kompatibilis azzal.

Ez az első alkalom, hogy tűzhöz közeli forrásból becslés érkezett az Windows 11-gyel kompatibilis, de továbbra is Windows 10-et futtató számítógépek számáról. 

A Microsoft soha nem adott ki semmilyen nyilvános információt erről, noha az adatgyűjtése miatt biztosan átfogó képe van a helyzetről.

Nem mozgatta meg számítógépezőket a Windows 10 halála

A Dell szerint a számítógépgyártók idén rendkívüli eladásokra számítottak a Windows 10 általános támogatásának megszűnése miatt. Ez nem jött be, ugyan tényleg növekedtek az eladások, de közel sem a remélt mértékben. A Gartner szerint az idei harmadik negyedévben konkrétan 69 millió PC fogyott, ami éves összehasonlításban 8,2% növekedést jelent.

Jó kérdés, hogy a Windows 11-gyel elméletben kompatibilis számítógépeket miért nem frissítették az új rendszerre a felhasználók. Erős a gyanú, hogy a gépek jelentős része esetében rossz szoftveres beállításokra vezethető vissza a helyzet, például nem lett gyárilag bekapcsolva az alaplapjaik beállítószoftverében a Secure Boot vagy a TPM, az asztali számítógépek esetében különösen könnyen előfordulhat ilyen.

Mindez viszont jó hír, hiszen az érintett számítógépezőknek elég lehet megkérniük egy hozzáértőt, hogy állítgassa már át az alaplapjukat. Erre varázsütésre telepíthető lesz a Windows 11, és mégsem kell új számítógépet vásárolniuk.

A helyzet felderítéséhez a hivatalos PC állapot-ellenőrző alkalmazást érdemes telepíteni: ha ez kompatibilisnek jelzi a processzort és a memóriát, akkor szinte biztosan csak át kell valamit állítani az alaplap BIOS/UEFI beállítószoftverében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!