Vigyázat: nagyot drágulnak a számítógépek!

Most már jó ideje fújják a riadót a piaci elemzők, hogy nagy baj lesz a számítógépes memóriachipek piacán, a mesterséges intelligenciás termékek iránti abszurd igény az SSD háttértárakban használatos NAND, továbbá a rendszermemóriaként használt DRAM chipek árát is drámaian fel fogja hajtani. Ez mindenkit érint, aki asztali vagy hordozható számítógépet kíván vásárolni vagy építeni, bővítené a meglévő konfigurációját.

Durván elszálltak a számítógépes memóriachipek árai, és ez most már a kiskereskedelmi árakon is tükröződik

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A DRAM áremelkedése most már a kiskereskedelemben is látványos, a számítógépes memóriamodulokat vásárolni kívánók meghökkentő árakkal találkozhatnak a webshopokban, a DDR4 és a DDR5 modulok ára is látványosan kilőtt az évi eleji szinthez képest.

Nagy átlagban idén már 172%-kal nőtt a DRAM memóriachipek ára. Konkrét példaként a 2 GB kapacitású DDR5 chipek szabadpiaci átlagára az elmúlt két hónapban megduplázódott, jelenleg olyan 15,5 dollárért vehetik meg azokat a számítógépek és a számítógépes komponensek gyártói.

Az MI-őrület miatt drágulnak a számítógépek

A rendkívüli helyzetért a mesterséges intelligenciás hardverek iránti rendkívüli igény felel. A felhőszolgáltatós és mesterséges intelligenciás ügyfelek kiszolgálása érdekében a chipgyártók módosították a különféle lapkáik gyártási arányát, plusz ezek az ügyfelek is nagy mennyiségben viszik a fogyasztók számára releváns modelleket, méghozzá óriási és előre leadott rendelések keretében.

Ez tökéletes vihart okozott: a Samsunghoz, a Micronhoz, továbbá az SK hynixhoz hasonló cégek jelenleg semmilyen típusú DRAM memórialapkából sem képesek eleget gyártani, így mindennek brutálisan elszállt az ára.

Mindez pedig csak a kezdet, a jelenlegi információk alapján a következő negyedévben is borzasztóan rossz lesz a helyzet, és ha javul is valamelyest, akkor is évekig luxuscikk maradhat a számítógépes memória.

Ennek megfelelően aki számítógépet vagy memóriamodult kíván vásárolni, annak érdemes sürgősen lecsapnia a még lenyelhető árú termékekre, még mielőtt tovább fokozódna az árazási horror.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!