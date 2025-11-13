Riadó: drágulni fognak a számítógépek!

Nemrég már beszámoltunk a sajnálatos állapotról, hogy a mesterséges intelligenciás adatközpontokba szánt hardverek iránti extrém igény az egekbe repítette a memóriachipek árait. Ráadásul minden típus érintett: a számítógépes rendszermemóriának szánt, a videómemóriaként használt, továbbá a SSD háttértárakban lévő típusok ára is elszállt idén, miután a chipgyártók nem tudnak eleget előállítani belőlük.

Csoda kellene ahhoz, hogy ne emelkedjenek a chipek őrült költsége miatt esetenként tízezrekkel a számítógépek árai

A legdurvább becslés szerint akár tíz évig is eltartó chiphiány minden fogyasztóelektronikai eszköz árát növelheti, a számítógépek mellett a tabletek és a mobilok sem lesznek immunisak a drágulásra.

A közismert gyártók közül most elsőként az Asus szólalt meg az ügyben, a társ-vezérigazgatója szerint ha nem javul nagyon gyorsan az ellátási helyzet, akkor bizony látványosan drágulni fognak a lapkákat használó termékek.

Fogynak a készletek a közismert számítógépgyártónál

Az Asus társ-vezérigazgatója szerint az árnövekedések láttán a vállalat már az első félévben megkezdte a chipkészletek felhalmozását, de ez persze csak időlegesen volt képes kezelni a helyzetet. Az idei harmadik negyedév végére két hónapra elég legyártott terméke volt raktáron és két hónapnyi chippel rendelkezett, azaz négy hónapra biztosított a kereskedelmi partnerek ellátása a jelenlegi árakon.

Az Asus próbál a szokásosnál közvetlenebb módon dolgozni a chipgyártókkal, hogy jobb árakat tudjon kiharcolni. Viszont ha varászütésre nem áll helyre a világ rendje, akkor kénytelen lesz árakat emelni, nem tudja lenyelni a most már csak óriási felárral megvehető chipek plusz költségét.

Az Asus helyzete nem egyedi, a rivális gyártók is többé-kevésbé ugyanebben a cipőben járnak. Emiatt ideális esetben még most érdemes számítógépet, továbbá RAM-hoz, SSD-hez, videókártyához hasonló komponenseket venni, amíg el nem fogynak a reális árú készletek.

