Felfrissíti a ruhákat ez az okosszekrény

A Samsung bemutatta és piacra dobta Indiában a legújabb okos háztartási eszközét, a Bespoke AirDresser kifejezetten a ruhák higiéniai felfrissítésére szolgál. Az 585 ezer forintnak megfelelő 156 990 rúpiás áron kínált készülék egy kompakt szekrényre emlékeztet, és azoknak szánják, akik mosás nélkül felfrissítenék és gyűrődésmentessé tennék a ruháikat.

Tisztít és szagtalanít a Samsung Bespoke AirDresser okos szekrény

Fotó: Samsung

A készülék belsejében akasztók találhatók, a ruhákat belé helyezve az okosszekrény egy többlépéses programban megtisztítja azokat. A vállalat szerint az AirDresser először erős levegőárammal eltávolítja a port kívülről és belülről, majd gőzzel fertőtleníti a szövetet, megszabadítva azt a baktériumoktól, a vírusoktól, a poratkáktól, továbbá a kellemetlen szagoktól, végül pedig megszárítja a viseleteket.

Az okosszekrény sajnos Magyarországon egyelőre nem kapható, bár a cég magyar oldalán megjelent már.

Elég áramot vinni a szekrényhez

A Samsung szerint a kíméletes tisztítási módszere miatt a Bespoke AirDresser a kasmírhoz hasonló, kényes anyagok tisztítására is megfelel. A beüzemelése egyszerű, csak be kell dugni a konnektorba, nem kell rákötni a vízhálózatra és a csatornára. A vizet két kivehető tartály segítségével kezeli, az egyikbe a tisztításhoz használt tiszta vizet kell önteni, a másikban pedig a szárítás során kicsapódott piszkosat gyűjti.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!