Elképesztő dolgot fog tudni ez a tévé távirányító

Az LG és a Ubisoft együttműködésének köszönhetően hamarosan különösen mókás dolgot tehet majd a nappalijában. A Just Dance Now mozgásérzékelős ritmusjáték decembertől bármely legalább webOS 22 rendszert futtató LG okostévén elérhető lesz az LG Gaming Portal appon keresztül, a táncmodulatok követésére pedig az LG Magic Remote távirányítót használja majd.

A Magic Remote távirányítót használja a mozgás követésére a Just Dance Now okostévés változata

Fotó: LG

A Just Dance Now eredetileg 2014-ben jelent meg mobilokra, majd később Apple TV-re is átültették. A játék célja egyszerű, táncolni kell a képernyőn megjelenő mozdulatokat követve. A termék több száz dalt kínál a legkülönbözőbb műfajokból és korszakokból, a játékosok pedig minden nap ingyen kipróbálhatnak néhány számot. Aki többre vágyik, az előfizetéssel vagy dalcsomagok vásárlásával bővítheti a rendelkezésére álló repertoárt.

Lassan a távirányító lesz az új gamepad

Az elmúlt időszakban az LG szinte játékkonzollá próbálta alakítani a tévéit. A távirányítókkal kezelhető egyszerűbb játékok mellett olyan felhőalapú játékfuttató szolgáltatások is elérhetővé váltak az okostévéin, mint az Xbox Game Pass részét képező Cloud Gaming, továbbá az NVIDIA GeForce Now.

