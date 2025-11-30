Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Szavazás

Karácsonyi klasszikusok csatája: szavazz a kedvenc filmedre!

IPhone

Így állítsuk be az új telefonunk fény- és hangjelzéseit

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A modern okostelefon rengeteg személyre szabási lehetőséget kínál. Megmutatjuk, mely beállításokkal érhetjük el, hogy a telefon igazodjon hozzánk – és ne fordítva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IPhonetestreszabáshangprofiltmenüfényerő

Az új mobiltelefon akkor válik igazán a sajátunkká, amikor a fény- és hangjelzései már a mi ritmusunkhoz igazodnak. A túl hangos riasztások, a vibráló értesítések vagy a vakító kijelző könnyen zavaróvá válhatnak, ha nem szánunk pár percet a finomhangolásra.

Így szabhatjuk át a megjelenést, a hangokat és az értesítéseket a telefonunkon.
Így szabhatjuk át a megjelenést, a hangokat és az értesítéseket a telefonunkon.
Fotó: Pixabay

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan állíthatjuk be úgy a fény- és hangjelzéseket Androidon és iOS-en, hogy kényelmesebb, nyugodtabb legyen a mindennapi használat.

Hangjelzések: kevesebb zaj, több kontroll

A mobilunk naponta akár tucatnyi értesítést küld – de nem mindegy, milyen hanggal. Androidon és iOS-en is érdemes apponként eldönteni, mely értesítések legyenek hangosak, melyek rezegjenek, és melyeket kapcsoljuk ki teljesen.

A Hangok és rezgés menüben szabályozhatjuk:

  • a csengőhang és értesítési hang erejét,
  • a billentyűzet koppintási hangját,
  • a rezgés erősségét,
  • az ébresztők és riasztások hangszínét.

Az első napon érdemes egy olyan hangprofilt kialakítani, amely nem vonja el a figyelmet, mégis jelzi a fontos eseményeket.

Fényerő és képernyő: kíméljük a szemünket és az akkumulátort

A túl világos kijelző fárasztja a szemet és gyorsan meríti az akkumulátort. A Sötét mód és az automatikus fényerő mindkét platformon segít ellensúlyozni ezt.

Androidon a Megjelenítés menüben finoman szabályozhatjuk a színhőmérsékletet is, iPhone-on pedig a True Tone állítja a kijelzőt a környezet fényviszonyaihoz.

A képernyő időzített elsötétítése – például 30 másodpercre állítva – szintén sok energiát takarít meg, és csökkenti a véletlen érintéseket.

Ezekre a beállításokra érdemes időt szánni

  • Sötét mód bekapcsolása
  • Automatikus fényerő használata
  • Saját értesítési és csengőhangok kiválasztása
  • Rezgések testreszabása vagy teljes kikapcsolása
  • Értesítések alkalmazásonkénti rendezése

Kényelmesebb telefon, nyugodtabb napok

A fény- és hangjelzések helyes beállítása apróságnak tűnik, mégis nagy hatást gyakorol a mindennapi használatra. Ha az első napon rászánjuk azt a néhány percet, olyan telefont kapunk, amely nem túl hangos, nem túl fényes, és pontosan akkor szólal meg, amikor valóban szükség van rá.

Az eredmény: nyugodtabb, letisztultabb, személyre szabott mobilhasználat – minden nap.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!