Így állítsuk be az új telefonunk fény- és hangjelzéseit

Az új mobiltelefon akkor válik igazán a sajátunkká, amikor a fény- és hangjelzései már a mi ritmusunkhoz igazodnak. A túl hangos riasztások, a vibráló értesítések vagy a vakító kijelző könnyen zavaróvá válhatnak, ha nem szánunk pár percet a finomhangolásra.

Így szabhatjuk át a megjelenést, a hangokat és az értesítéseket a telefonunkon.

Fotó: Pixabay

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan állíthatjuk be úgy a fény- és hangjelzéseket Androidon és iOS-en, hogy kényelmesebb, nyugodtabb legyen a mindennapi használat.

Hangjelzések: kevesebb zaj, több kontroll

A mobilunk naponta akár tucatnyi értesítést küld – de nem mindegy, milyen hanggal. Androidon és iOS-en is érdemes apponként eldönteni, mely értesítések legyenek hangosak, melyek rezegjenek, és melyeket kapcsoljuk ki teljesen.

A Hangok és rezgés menüben szabályozhatjuk:

a csengőhang és értesítési hang erejét,

a billentyűzet koppintási hangját,

a rezgés erősségét,

az ébresztők és riasztások hangszínét.

Az első napon érdemes egy olyan hangprofilt kialakítani, amely nem vonja el a figyelmet, mégis jelzi a fontos eseményeket.

Fényerő és képernyő: kíméljük a szemünket és az akkumulátort

A túl világos kijelző fárasztja a szemet és gyorsan meríti az akkumulátort. A Sötét mód és az automatikus fényerő mindkét platformon segít ellensúlyozni ezt.

Androidon a Megjelenítés menüben finoman szabályozhatjuk a színhőmérsékletet is, iPhone-on pedig a True Tone állítja a kijelzőt a környezet fényviszonyaihoz.

A képernyő időzített elsötétítése – például 30 másodpercre állítva – szintén sok energiát takarít meg, és csökkenti a véletlen érintéseket.

Ezekre a beállításokra érdemes időt szánni

Sötét mód bekapcsolása

Automatikus fényerő használata

Saját értesítési és csengőhangok kiválasztása

Rezgések testreszabása vagy teljes kikapcsolása

Értesítések alkalmazásonkénti rendezése

Kényelmesebb telefon, nyugodtabb napok

A fény- és hangjelzések helyes beállítása apróságnak tűnik, mégis nagy hatást gyakorol a mindennapi használatra. Ha az első napon rászánjuk azt a néhány percet, olyan telefont kapunk, amely nem túl hangos, nem túl fényes, és pontosan akkor szólal meg, amikor valóban szükség van rá.