Felgyújthatják a házat a Tesla tűzveszélyes akkujai

Ausztráliát követően az Egyesült Államokra is kiterjesztette a Powerwall 2 otthoni akkucsomag visszahívását a Tesla. Ezt jellemzően azért veszik az ügyfelek, hogy képesek legyenek tárolni a napelemes rendszereikkel megtermelt villamos áramot, az energiát pedig az elektromos autóik töltésére és a házuk részleges áramellátására használják.

Bő tízezer Tesla Powerwall 2 akkucsomagot fog ingyen kicserélni a gyártó

A Tesla tájékoztatása szerint a Powerwall 2 energiatárolók visszahívásának oka, hogy a 2020 novembere és 2022 decembere között értékesített modellek egy részébe potenciálisan defektív cellák kerültek. Ezek az akku túlmelegedéséhez és füstöléséhez vezethetnek, a kisebb tüzek kialakulása sem kizárt.

Az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság (USCPSC) szerint számos panasz érkezett a Powerwall 2 akkucsomagra: huszonkettő túlmelegedéssel, hat füstöléssel, továbbá öt kisebb anyagi kárt okozott tűzesetről tud.

Távolról lemerítette az akkuk egy részét a Tesla

A vállalat szerint az amerikai visszahívás olyan 10 500 darab akkucsomagot érint, és a Tesla képes volt körülbelül a felüket távolról kiadott utasítással lemeríteni, hogy a cseréjükig biztosan ne jelentsenek kockázatot.

Az akkucsomagjaik letiltása és kisütése jó eséllyel alaposan meglepte az ügyfeleket, ki gondolta volna, hogy ilyenre is képes a Tesla, ha internetre vannak kapcsolva az akkuk.

Az érintett Powerwall 2-tulajok a Tesla mobilappján keresztül kapnak értesítést a díjmentes cseréről, ráadásul nem kell mit tenniük, a hitelesített vállalkozók e-mailben vagy telefonon keresik majd őket a részletek megbeszélése kapcsán.

