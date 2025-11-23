Hírlevél

tévé

Nem érti, mire jó sok csatlakozó a tévé hátoldalán? Segítünk!

3 órája
Az új tévék hátulján sorakozó HDMI-portok első ránézésre egyformának tűnnek, pedig nem azok. Most elmagyarázzuk, mit hová érdemes csatlakoztatni, és mire jók a tévé olyan funkciói, mint az ARC vagy a CEC.
Amikor új tévénket beüzemeljük, gyakran csak annyit látunk a képernyőn: HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. De mit jelentenek ezek pontosan, van-e különbség közöttük, és mire való a HDMI ARC, eARC vagy épp a CEC felirat?

Tévé beállítáts csatlakozók, HDMI
Nem mindegy, a tévén találhatóak közül melyik HDMI csatlakozót használjuk!

Ahhoz, hogy tévénkhez okosan csatlakoztassunk hangrendszert, konzolt, médialejátszót vagy set-top boxot, nem árt, ha tisztában vagyunk a különböző HDMI-funkciók szerepével. Ebben a cikkben közérthetően elmagyarázzuk, mire érdemes figyelnünk, és hogyan nevezhetjük át a bemeneteket, hogy könnyebben eligazodjunk a mindennapi használat során.

Nem minden HDMI egyforma

Bár minden HDMI-port ugyanúgy néz ki, technikai szempontból jelentős különbségek lehetnek közöttük. Az újabb tévék általában 2–4 HDMI-bemenettel rendelkeznek, de ezek közül csak néhány támogatja a fejlettebb funkciókat.

Ha például hangprojektort vagy házimozit szeretnénk csatlakoztatni, fontos, hogy az adott HDMI-port támogassa az ARC (Audio Return Channel) vagy az újabb eARC (enhanced Audio Return Channel) szabványt. Ez lehetővé teszi, hogy a tévé ne csak jelet fogadjon, hanem vissza is küldje a hangot a külső eszköz felé – például a soundbarra –, külön kábelezés nélkül.

Játékosoknak fontos szempont lehet, hogy a konzolt HDMI 2.1-es bemenetre csatlakoztassák, amely támogatja a 4K felbontást 120 Hz-en, valamint olyan funkciókat, mint a VRR (változó képfrissítés) és az alacsony késleltetés.

CEC – amikor a tévé vezérli a többit

A CEC (Consumer Electronics Control) egy kevéssé ismert, de nagyon hasznos HDMI-funkció. Segítségével a tévénk képes vezérelni a hozzá kapcsolt eszközöket, például bekapcsolhatja automatikusan a soundbart, elindíthatja a lejátszót, vagy egyszerre kapcsolhatja ki az egész rendszert egyetlen gombnyomással.

Fontos tudni, hogy a gyártók gyakran más néven nevezik ezt a funkciót: például Anynet+ (Samsung), Simplink (LG), Bravia Sync (Sony). A működésük viszont azonos, és ha bekapcsoljuk őket a tévé és az eszköz beállításaiban, sokkal kényelmesebb lesz a használat.

Mire figyeljünk a csatlakoztatáskor?

Az alábbiakat érdemes átgondolnunk és ellenőriznünk, mielőtt minden eszközt „vaktában” bedugnánk valamelyik HDMI-portba:

  • ARC vagy eARC felirattal ellátott HDMI-portot használjunk hangprojektorhoz
  • játékkonzolt HDMI 2.1 bemenetre csatlakoztassunk (ha van ilyen)
  • a CEC vezérlést kapcsoljuk be a tévén és a csatlakoztatott eszközökön is
  • ha HDMI-splittert használunk, ügyeljünk arra, hogy az is támogassa a kívánt szabványokat
  • kerüljük a túl hosszú, ismeretlen minőségű HDMI-kábeleket, mert ezek okozhatnak kompatibilitási hibákat
  • mindig kapcsoljuk be a tévét és az eszközt a párosítás után, hogy az automatikus felismerés működjön

Ezek a lépések segítenek elkerülni azt, hogy például a hang nem szól, vagy a kép néha elmegy – gyakori problémák nem megfelelő HDMI-kiosztás esetén.

Nevezzük el a bemeneteket – saját magunknak

Egy hasznos, de alig használt funkció a bemenetek átnevezése. A legtöbb tévé lehetőséget ad arra, hogy a „HDMI 1” helyett például azt írjuk: „PlayStation”, „Soundbar”, „Apple TV” vagy „IPTV”.

Ez különösen akkor hasznos, ha több eszköz is csatlakozik egyszerre a tévéhez, és nem akarjuk mindig újra kitalálni, hogy melyik bemenet mit takar. Ha lehetőségünk van rá, válasszunk ikonokat is – így még gyorsabb lesz az eligazodás a forrásválasztó menüben.

Összegzés: kis figyelemmel sok bosszúságot előzhetünk meg

A HDMI-csatlakozók mögötti világ elsőre bonyolultnak tűnhet, de ha tudatosan használjuk őket, a tévézés sokkal gördülékenyebb lesz. Egy jól megválasztott bemenet, egy aktív eARC kapcsolat vagy egy egyszerűen elnevezett port mind hozzájárul ahhoz, hogy ne technikai hibákkal teljen a nappaliban töltött idő.

