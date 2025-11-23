Nem érti, mire jó sok csatlakozó a tévé hátoldalán? Segítünk!

Amikor új tévénket beüzemeljük, gyakran csak annyit látunk a képernyőn: HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. De mit jelentenek ezek pontosan, van-e különbség közöttük, és mire való a HDMI ARC, eARC vagy épp a CEC felirat?

Nem mindegy, a tévén találhatóak közül melyik HDMI csatlakozót használjuk!

Ahhoz, hogy tévénkhez okosan csatlakoztassunk hangrendszert, konzolt, médialejátszót vagy set-top boxot, nem árt, ha tisztában vagyunk a különböző HDMI-funkciók szerepével. Ebben a cikkben közérthetően elmagyarázzuk, mire érdemes figyelnünk, és hogyan nevezhetjük át a bemeneteket, hogy könnyebben eligazodjunk a mindennapi használat során.

Nem minden HDMI egyforma

Bár minden HDMI-port ugyanúgy néz ki, technikai szempontból jelentős különbségek lehetnek közöttük. Az újabb tévék általában 2–4 HDMI-bemenettel rendelkeznek, de ezek közül csak néhány támogatja a fejlettebb funkciókat.

Ha például hangprojektort vagy házimozit szeretnénk csatlakoztatni, fontos, hogy az adott HDMI-port támogassa az ARC (Audio Return Channel) vagy az újabb eARC (enhanced Audio Return Channel) szabványt. Ez lehetővé teszi, hogy a tévé ne csak jelet fogadjon, hanem vissza is küldje a hangot a külső eszköz felé – például a soundbarra –, külön kábelezés nélkül.

Játékosoknak fontos szempont lehet, hogy a konzolt HDMI 2.1-es bemenetre csatlakoztassák, amely támogatja a 4K felbontást 120 Hz-en, valamint olyan funkciókat, mint a VRR (változó képfrissítés) és az alacsony késleltetés.

CEC – amikor a tévé vezérli a többit

A CEC (Consumer Electronics Control) egy kevéssé ismert, de nagyon hasznos HDMI-funkció. Segítségével a tévénk képes vezérelni a hozzá kapcsolt eszközöket, például bekapcsolhatja automatikusan a soundbart, elindíthatja a lejátszót, vagy egyszerre kapcsolhatja ki az egész rendszert egyetlen gombnyomással.

Fontos tudni, hogy a gyártók gyakran más néven nevezik ezt a funkciót: például Anynet+ (Samsung), Simplink (LG), Bravia Sync (Sony). A működésük viszont azonos, és ha bekapcsoljuk őket a tévé és az eszköz beállításaiban, sokkal kényelmesebb lesz a használat.

Mire figyeljünk a csatlakoztatáskor?

Az alábbiakat érdemes átgondolnunk és ellenőriznünk, mielőtt minden eszközt „vaktában” bedugnánk valamelyik HDMI-portba:

ARC vagy eARC felirattal ellátott HDMI-portot használjunk hangprojektorhoz

játékkonzolt HDMI 2.1 bemenetre csatlakoztassunk (ha van ilyen)

a CEC vezérlést kapcsoljuk be a tévén és a csatlakoztatott eszközökön is

ha HDMI-splittert használunk, ügyeljünk arra, hogy az is támogassa a kívánt szabványokat

kerüljük a túl hosszú, ismeretlen minőségű HDMI-kábeleket, mert ezek okozhatnak kompatibilitási hibákat

mindig kapcsoljuk be a tévét és az eszközt a párosítás után, hogy az automatikus felismerés működjön

Ezek a lépések segítenek elkerülni azt, hogy például a hang nem szól, vagy a kép néha elmegy – gyakori problémák nem megfelelő HDMI-kiosztás esetén.