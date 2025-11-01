Így állíthatjuk be tévénk energiatakarékos üzemmódját

Az energiatakarékosság nem feltétlenül jelent rosszabb képminőséget vagy kényelmetlenséget. Épp ellenkezőleg: jól beállított képernyőfényerő, automatikus kikapcsolás és okos képernyővédő nemcsak energiát spórol, hanem hosszabb élettartamot is biztosít a tévénknek.

Az új tévék nemcsak nagyobbak és élesebbek, de egyre több energiatakarékos funkcióval is rendelkeznek. Ha tudatosan állítjuk be ezeket, nemcsak a környezetet kíméljük, hanem a pénztárcánkat is.

Fotó: Origo

Fényerő és ökomód: az első lépés

A legtöbb televízió beállításai közt ma már megtalálható valamilyen ökomód, energiatakarékos profil vagy automatikus fényerő-szabályozás. Ezek lényege, hogy a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyokhoz igazítják, így például egy sötét szobában nem világít feleslegesen erősen a kijelző.

A túl világos képernyő nemcsak több áramot fogyaszt, hanem a szemünket is fárasztja. Érdemes a képbeállítások között keresni az „eco”, „öko”, „automatikus fényerő”, „energiatakarékos” vagy „intelligens mód” kifejezéseket – ezek aktiválásával akár 20–30%-kal is csökkenthetjük a fogyasztást.

Ha nappal nézünk tévét, szükség lehet erősebb fényerőre, de este már sokkal alacsonyabb érték is elegendő. Állítsuk ezt dinamikusan vagy automatikusan a szokásaink szerint.

Kikapcsolás, időzítés, képernyőkimélés

Sokan hagyják bekapcsolva a tévét háttérzajként, vagy egyszerűen elalszanak előtte. Ezért különösen hasznos az automatikus kikapcsolás és az alvásidőzítő beállítása. Ha például éjfél után egy óráig nem érzékel gombnyomást vagy mozgást a rendszer, automatikusan kikapcsolhatja magát.

Ezen kívül a képernyővédő mód is hasznos funkció, különösen OLED és QLED panelek esetében, ahol a statikus képek hosszú távú megjelenítése beégést okozhat. A képernyővédő lehet animáció, fekete háttér, vagy akár személyes fotógaléria is – lényeg, hogy időben aktiválódjon, ha nem használjuk aktívan a készüléket.

Az alábbi beállításokat érdemes átnéznünk és bekapcsolnunk:

automatikus fényerő vagy ökomód aktiválása

alvásidőzítő beállítása lefekvéshez igazítva

inaktivitás utáni automatikus kikapcsolás (pl. 4 óra után)

képernyővédő bekapcsolása, lehetőleg 2–5 perc inaktivitás után

háttérvilágítás csökkentése normál tartalmakhoz

gyorsindítás funkció kikapcsolása, ha ritkán használjuk a tévét

Élettartam és környezetvédelem kéz a kézben

Ezek a beállítások nemcsak áramot spórolnak, hanem a készülék belső alkatrészeit is kevésbé terhelik – hosszabb élettartamot és kevesebb hőtermelést biztosítva. Egy OLED panel például érzékenyebb a beégésre, de ha odafigyelünk a képernyővédőre és a fényerőre, évekkel tovább élvezhetjük kompromisszumok nélkül.