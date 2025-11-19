Jól kineveti a vergődő Zuckerberget a TikTok

A Facebookkal az élen a közösségi oldalak egy része folyamatosan dolgozik azon, hogy minél több mesterséges intelligenciával generált tartalommal kösse le a felhasználók figyelmét. Ebben vélik a képernyőhöz ragasztásuk kulcsát, miután a TikTok rövid videós formátumának az ellopása nem volt elég a fiatalok megszólításához.

Egy új csúszkával szabályozhatóvá teszi a TikTok, hogy mennyi MI-vel generált videó kerüljön a videófolyamába

Most ezzel szöges ellentétben a TikTok bejelentette, hogy egy új beállítással szabályozhatóvá teszi az MI-vel készült videók mennyiségét a Neked (For You) videófolyamában. A beállítási lehetőséget a következő hetekben fokozatosan aktiválja majd a felhasználóknál, az érdeklődési körök beállítására szolgáló menüben kap majd egy csúszkát, ahol szabályozni lehet, hogy különböző témakörű videókból arányaiban mennyi jelenjen meg a videóajánlások között.

Láthatatlan vízjelezést is tesztel a TikTok

A cég jelenleg is támogatja a generatív mesterséges intelligenciával készült videók azonosítását, jelenleg 1,3 milliárdnál is több olyan mozgókép van a repertoárjában, amelyeket MI-vel készültnek jelöltek a megosztóik. Viszont az azonosító rendszere jelenleg teljesen metaadatokra épül, így például ha valaki letölt, megszerkeszt, majd újra megoszt egy MI-vel készült videót, akkor a becsületén múlik, hogy jelzi-e a MI-vel való generáltságát.

A probléma kezelésére a TikTok egy új módszert tesztel, a videók képének emberi szemmel láthatatlan vízjelezésével próbálja megoldani, hogy az újból feltöltött videókra automatikusan felkerüljön az MI-vel készült jelzés.

A TikTok lépései üdvözlendőek, és rámutatnak arra, hogy egyes rivális szolgáltatásoktól eltérően egyszerűen nincs szüksége MI-vel készült videókra a közönség lekötéséhez. A felhasználói bázisa elég nagy és aktív ahhoz, hogy az emberek által készített tartalmak bőven elegek legyenek a sikerhez.

