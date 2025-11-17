Hírlevél

Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

válás

Nem hiszi el: ez a válások legújabb oka!

Vakarhatják a fejüket a bírók, hogy mitévők legyenek. Válásokhoz vezet a hallatlan hűtlenség.
A mesterséges intelligencia térnyerése már nemcsak a munkahelyeket és a kreatív iparágakat alakítja át, hanem az emberi kapcsolatokat is. Az elmúlt hónapokban jó eséllyel mindenki találkozott a beszámolókkal, hogy milyen sokan flörtöltnek chatbotokkal, vagy ezt továbbvíve kötnek velük szimbolikus házasságot. Az utóbbi esetében persze mindig fennáll a kényszerű válás veszélye, mikor a chatbotok üzemeltetői módosításokkal tönkreteszik a chatbot perszóna személyiségét és kommunikációját.

Járatlan terepre tévedtek az ügyvédek és bírók, ilyen válási indokot még nem hallottak
Járatlan terepre tévedtek az ügyvédek és bírók, ilyen válási indokot még nem hallottak
Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Most amerikai válóperes ügyvédek szerint új szintre hágott az őrület: egyre többen azért akarnak elválni a házastársuktól, mert a véleményük szerint az megcsalta őket egy mesterséges intelligenciás chatbottal. Ez elsőre sokaknak furcsán hangozhat, de a sértettek ugyanúgy elárulva érzik magukat, mintha a partnerük egy valódi emberrel hozott volna létre szerelmi háromszöget.

Extra bonyolultak lehetnek az efféle válások

Rebecca Palmer válóperes ügyvéd szerint a teljesen új típusú válási ok zavarba hozza az ügyvédeket és a bírókat, hiszen nincs jogi iránymutatás és precedens az efféle helyzetek kezelésére. Végső soron a „kibékíthetetlen ellentét” kategóriába tűnik besorolhatónak a chatbottal való hűtlenség, de például a gyerekek elhelyezésével kapcsolatos kérdésekbe beleszólhat az indoklás.

Előállhat azzal a felperes, hogy a félig-meddig már csak volt házastársa mentálisan nem alkalmas a gyereknevelésre, elvégre képes volt megcsalni őt egy internetes beszélgetőgéppel.

Ezek a fajta válóperek biztosan nem csak múló szeszélyek, hanem hosszú távon velünk maradnak. Az első ügyek már folyamatban vannak, és érdekes lesz látni, hogy mit kezdenek velük a bírók, miféle általános gyakorlatokat alakítanak ki a helyzet kezelésére.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

