Nem hiszi el: ez a válások legújabb oka!

A mesterséges intelligencia térnyerése már nemcsak a munkahelyeket és a kreatív iparágakat alakítja át, hanem az emberi kapcsolatokat is. Az elmúlt hónapokban jó eséllyel mindenki találkozott a beszámolókkal, hogy milyen sokan flörtöltnek chatbotokkal, vagy ezt továbbvíve kötnek velük szimbolikus házasságot. Az utóbbi esetében persze mindig fennáll a kényszerű válás veszélye, mikor a chatbotok üzemeltetői módosításokkal tönkreteszik a chatbot perszóna személyiségét és kommunikációját.

Járatlan terepre tévedtek az ügyvédek és bírók, ilyen válási indokot még nem hallottak

Most amerikai válóperes ügyvédek szerint új szintre hágott az őrület: egyre többen azért akarnak elválni a házastársuktól, mert a véleményük szerint az megcsalta őket egy mesterséges intelligenciás chatbottal. Ez elsőre sokaknak furcsán hangozhat, de a sértettek ugyanúgy elárulva érzik magukat, mintha a partnerük egy valódi emberrel hozott volna létre szerelmi háromszöget.

Extra bonyolultak lehetnek az efféle válások

Rebecca Palmer válóperes ügyvéd szerint a teljesen új típusú válási ok zavarba hozza az ügyvédeket és a bírókat, hiszen nincs jogi iránymutatás és precedens az efféle helyzetek kezelésére. Végső soron a „kibékíthetetlen ellentét” kategóriába tűnik besorolhatónak a chatbottal való hűtlenség, de például a gyerekek elhelyezésével kapcsolatos kérdésekbe beleszólhat az indoklás.

Előállhat azzal a felperes, hogy a félig-meddig már csak volt házastársa mentálisan nem alkalmas a gyereknevelésre, elvégre képes volt megcsalni őt egy internetes beszélgetőgéppel.

Ezek a fajta válóperek biztosan nem csak múló szeszélyek, hanem hosszú távon velünk maradnak. Az első ügyek már folyamatban vannak, és érdekes lesz látni, hogy mit kezdenek velük a bírók, miféle általános gyakorlatokat alakítanak ki a helyzet kezelésére.

