Ön is kipróbálhatja Zuckerberg videógenerálóját

Folyik a megszokott medrében az élet a Metánál. A napokban Mark Zuckerberg közölte, hogy a régi Facebook visszahozása helyett inkább még több generatív mesterséges intelligenciával készített tartalmat fog mutogatni a hírfolyamban, most pedig ezzel szoros összefüggésben Európában is elérhetővé tette a Vibes videógenerálóját.

A Vibes az első olyan videógeneráló, ami tényleg tömegek számára érhető el kényelmesen

Fotó: Eliott Reyna / Unsplash

Az MI-alapú videógenerálás egyelőre nem használható közvetlenül a Facebookból vagy az Instagramból, helyette a Meta AI weboldalán vagy mobilappjában érthető el, ezekbe a facebookos fiók adataival lehet belépni.

A Sora mobilapphoz hasonlóan a Vibes is egy TikTokhoz hasonló szolgáltatás, amelyben nem csak mások MI-vel készített videói nézhetőek, de szöveges utasításokkal bárki létrehozhat ilyeneket.

Akár mások videóit is feldolgozhatják, új dolgokat tehetnek azokba, zenét adhatnak hozzájuk, módosíthatják a stílusukat.

Zuckerberg teheti tömegtermékké a videógenerálót

Ugyan a mesterséges intelligenciás videógeneráló szolgáltatásokhoz már régóta nem nehéz hozzáférni, de a Facebookot és az Instagramot is birtokló Meta lehet az, amely tömegtermékké teszi a technológiát. Egészen eddig mindig extra köröket kellett futniuk azoknak, akik puszta kíváncsiságból ki akartak próbálni egy ilyen eszközt, azonban ha elég egy meglévő facebookos vagy instagramos fiók a készítésükhöz, akkor végleg kinyílhatnak a gátak.

