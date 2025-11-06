Androidra is megjött az ijesztő videógeneráló mobilapp

Felkaphatják a fejüket a Coca-Cola reklámszakemberei, egy hónappal az iPhone-okon való debütálását követően Androidra is elérhetővé vált a Sora 2 mesterséges intelligenciás videógeneráló mobilappja. A Sora mögött a ChatGPT chatbotot is fejlesztő OpenAI áll, és jelenleg ez az egyik legfejlettebb olyan szolgáltatás, amely szöveges utasítás alapján videóklipeket tud gyártani.

Androidra is megjelent a Sora videógeneráló mobilappja

Fotó: OpenAI

Ráadásul nem is akármilyeneket, az elérhetővé válása után felháborodást és szorongást váltottak ki a képességei, főleg mivel az OpenAI láthatóan nem tett eleget a visszaélésszerű használatának a megakadályozás érdekében. Ennek az OpenAI-t vezető Sam Altman a tanúja, elárasztották az internetet a képmását szerepeltető videók, a Sora fejlesztői még bolti lopás közben is ábrázolták.

Újabb országokban vált elérhetővé a videógeneráló

Az elindulásakor a Sora mobilappja elméletileg csak az Egyesült Államokban élők számára volt elérhető, azonban az androidos verzió kiadásával együtt bővült az országok köre, az USA-n kívül már Kanadában, Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, Thaiföldön és Vietnámban is használható.

The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025

Egyelőre nem világos, hogy Európában mikor válhatnak elérhetővé a Sora 2 mobilappjai, kapacitásbeli problémák mellett a szabályozási környezetnek való megfelelés is komoly kihívást jelenthet az OpenAI számára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!