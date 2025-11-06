Androidra is megjött az ijesztő videógeneráló mobilapp

Felkaphatják a fejüket a Coca-Cola reklámszakemberei, egy hónappal az iPhone-okon való debütálását követően Androidra is elérhetővé vált a Sora 2 mesterséges intelligenciás videógeneráló mobilappja. A Sora mögött a ChatGPT chatbotot is fejlesztő OpenAI áll, és jelenleg ez az egyik legfejlettebb olyan szolgáltatás, amely szöveges utasítás alapján videóklipeket tud gyártani.
Ráadásul nem is akármilyeneket, az elérhetővé válása után felháborodást és szorongást váltottak ki a képességei, főleg mivel az OpenAI láthatóan nem tett eleget a visszaélésszerű használatának a megakadályozás érdekében. Ennek az OpenAI-t vezető Sam Altman a tanúja, elárasztották az internetet a képmását szerepeltető videók, a Sora fejlesztői még bolti lopás közben is ábrázolták.
Újabb országokban vált elérhetővé a videógeneráló
Az elindulásakor a Sora mobilappja elméletileg csak az Egyesült Államokban élők számára volt elérhető, azonban az androidos verzió kiadásával együtt bővült az országok köre, az USA-n kívül már Kanadában, Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, Thaiföldön és Vietnámban is használható.
Egyelőre nem világos, hogy Európában mikor válhatnak elérhetővé a Sora 2 mobilappjai, kapacitásbeli problémák mellett a szabályozási környezetnek való megfelelés is komoly kihívást jelenthet az OpenAI számára.
