Újból drágulni fognak a videókártyák

Az elmúlt hetekben több ízben is beszámoltunk arról, hogy idén folyamatosan és jelentősen emelkedni kezdett a memóriachipek ára, ráadásul a harmadik negyedévre már akkor túlkereslet alakult ki az MI adatközpontok őrült rendelései miatt, hogy sosem látott magasságokba szálltak el az áraik. A gond minden fontos chiptípust súlyosan érint, ami fogyasztói termékekbe is kerül: a rendszermemóriaként használt DDR, a videókártyákon alkalmazott GDDR, továbbá a SSD háttértárakban lévő NAND lapkák ára is az egekbe szökött.

A belátható jövőben drágulni fognak a videókártyák

Fotó: MSI

A számítógépes memóriamodulok és SSD háttértárak árait nézegetett vásárlók az elmúlt bő fél évben már szembesültek ennek a hatásaival a boltokban, az év eleji szinthez képest egyes termékek mostanra akár akár több tízezer forinttal is drágultak.

A videókártyák következnek

Nagyon hamarosan a következő szintre lép a memóriachipes apokalipszis, az NVIDIA és az AMD már értesítették a videókártyák gyártóit, hogy hamarosan többet kell majd fizetniük a GDDR6 és a GDDR7 memóriachipekért.

Ezeket gazdaságossági okból ők szerzik be a kártyagyártó partnerek számára, nem csak a grafikus kártyák agyát jelentő GPU-kat szállítják számukra. Az utóbbiak szintén drágulni fognak jövőre, köszönhetően a TSMC áremelésének.

Iparági bennfentesek szerint egyelőre csak annyi biztos, hogy a GDDR memóriachipek árának emelkedése nagyon hamarosan reflektálódni fog az újonnan legyártott videókártyák árában. Nem világos, hogy az AMD és az NVIDIA mikortól kezdve és mekkora áremelést hajtanak végre, de az iparág működésére rálátók szerint decemberben vagy januárban jöhet el a fordulópont.

A kártyagyártók természetesen áthárítják majd a vevőkre az áremelést, a kiigazított árú memóriachipekkel legyártott videókártyák számottevően drágábbak lesznek a jelenleg kapható modelleknél.

Ennek megfelelően most kell még videókártyát venni, főleg mivel az elmúlt hetekben látszólag elérték a minimum áraikat a GeForce és a Radeon termékek, a jelenleginél olcsóbban már szinte biztosan nem lesznek megvásárolhatóak.

