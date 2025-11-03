Fürdőszoba-felújítást tervez? Ezt a kütyüt bevállalná?

Folytatják a tehetős ügyfelek drága kütyükkel való kiszolgálását az egészségipari cégek, a székletet elemző vécékamerát követően most bemutatkozott a Withings vizeletet elemző eszköze. A U-Scant a csészébe kell belelógatni, heti 2-4 mérés mellett olyan három havonta szükséges cserélni a patronját, és az akkuját is elég ugyanennyi időnként tölteni.

Vizeletelemző otthoni labor a Withings U-Scan

Fotó: Withings

A termék kétféle változatban vált elérhetővé. A U-Scan Nutrio kiadás célja, hogy a táplálkozás élettani hatásait vizsgálja a vizeletben mérhető adatok alapján, a pH mellett többek közt a C-vitamin és a ketonok szintjét méri. A U-Scan Calci modell leginkább a kalciumszint figyelésére való, képes riasztani a vesekőre is.

Nem olcsó mulatság a házi vizeletlabor

A U-Scan nettó 128 ezer forintnak megfelelő 379 dollárba kerül, a hozzá való cserepatronokat pedig előfizetéssel küldi ki a Withings. Heti kettő tesztelés esetén egy 100 dolláros (nettó 34 ezer forintos) patron három hónapig jó, de aki fontosnak tartja a gyakoribb méréseket, az ennél is nagyságrendileg nagyobb összeget lesz kénytelen kifizetni a fogyóeszköz kiegészítőért.

Egy U-Scan ráadásul csak egyetlen embert szolgál ki, így ha a háztartás több tagja is használná, akkor mindenkinek sajátra lesz szüksége.

Havidíjas előfizetés nincs mellé, a Withings biztosítja hozzá a mesterséges intelligenciásnak mondott adatelemző rendszerét a mobilappban.

