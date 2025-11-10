Windows 10-et használ? Ne feledkezzen meg erről!

Az októberi hibajavító kedden megszűnt a Windows 10 általános támogatása, így nem járnak többé alanyi alapon biztonsági frissítések az operációs rendszerhez. Ettől egyelőre nem kell megijedni, a Microsoft ugyanis a rendszer kiterjesztett támogatási programján keresztül mégiscsak hajlandó 2026 októberéig biztonsági frissítéseket biztosítani a Windows 10-hez, ráadásul az Európai Gazdasági Térségben élő, otthoni felhasználók számára ingyen.

Egy évig még biztonsággal használható marad a Windows 10

Fotó: Joachim Pressl / Unsplash

Az otthoni felhasználóknak annyi teendőjük van a plusz egy évnyi támogatás megszerzése kapcsán, hogy pár kattintással be kell lépniük a kiterjesztett támogatási programba. Egyetlen feltétel, hogy Microsoft-fiókkal kell használni a számítógépet, azonban a döntő többségnél jó eséllyel ez a helyzet. Ellenkező esetben panaszkodni fog a Windows 10, és az utasításokat követve át kell majd váltani a klasszikus offline fiók használatáról az online fiókra.

Így kell kérni a Windows 10 biztonsági frissítéseit

A Windows 10 következő biztonsági frissítése magyar idő szerint 2025. november 11-én estefelé válik majd elérhetővé. Ennek megfelelően aki még nem lépett be a kiterjesztett támogatási programba, annak most érdemes cselekednie, hogy a novemberi hibajavító kedden érkező, összegző frissítés a megszokott módon települjön a számítógépére.

A kiterjesztett támogatás programba való belépés egyszerű:

nyissa meg a Start menüt,

keresse meg és indítsa el a Gépház alkalmazást,

lépjen a Frissítés és biztonság részbe,

válassza a Windows Update fült,

ott pedig a „Regisztráljon a kiterjesztett biztonsági frissítésekre” részben kattintson az „Igénylés most” szövegre, és kövesse az utasításokat.

