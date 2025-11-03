Vége a támogatásnak, mégis milliók ragaszkodnak hozzá – de meddig mehet ez így?

Októberben véget ért a Windows 10 általános terméktámogatása, ám az otthoni felhasználók szerencséjére egy darabig még lehetőségük van a meglévő számítógépeik biztonságos használatára. Ha két kattintással belépnek a Windows 10 kiterjesztett támogatási programjába, akkor a 2026. októberi hibajavító keddig megkapják a rendszerhez készült biztonsági frissítéseket. Ennek megfelelően egy darabig még halogathatják az új számítógép vásárlását, vagy egy másik operációs rendszerre való átállást a meglévő gépen.

Óriásit csökkent itthon a Windows 10 részesedése az elmúlt pár hónapban

Fotó: Windows / Unsplash

Viszont most már tényleg kezd leáldozni a Windows 10 idejének, és ez a statisztikákban is látszódik. A StatCounter szerint világszerte már júniusban piacvezetővé vált a Windows 11, a legfrissebb adatai alapján pedig november elején a Windows rendszerű számítógépek már olyan 54 százalékán futott Windows 11, a Windows 10 részesedése 42% körüli szintre esett.

A magyarok még kitartanak a Windows 10 mellett

A korábbi trendnek megfelelően Magyarországon továbbra is a Windows 10 az úr. November elején a windowsos számítógépek 55,42 százalékán futott, míg a Windows 11 jelenleg 42% piaci részesedésnél jár.

Viszont ez óriási változás: a Windows 11 idén augusztusig nagyon lassú és folyamatos tempóban terjedt itthon, majd a Windows 10 nyugdíjazási határidejének vészes közeledtével három hónap alatt 10 százalékot ugrott a piaci részesedése.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy mi történik majd a következő egy év során, milyen tempóban terjedhet a Windows 11. A helyzet aggasztó, hiszen a Microsoft jó eséllyel nem lesz hajlandó jövő október után ingyen biztonsági javításokat biztosítani a Windows 10-hez, és életszerűtlennek tűnik, hogy addigra elhanyagolhatóvá olvadna a piaci részesedése.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!