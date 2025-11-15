Vége! Blokkolta a Windows 11 kalóz aktiválását a Microsoft

A novemberi hibajavító keddes frissítések részeként a Microsoft csendben blokkolta az egyik legismertebb, illegális Windows-aktiválási módszer működését. A KMS38 néven ismert megoldás évekig lehetőséget adott arra, hogy a Windows 11 és a Windows Server rendszereket akár internetkapcsolat nélkül, 2038. január 19-ig aktiválják a kalózkodó számítógépezők.

Az olcsó licenckulcsok korában nem éri meg vállalni a Windows 11 kalózkodásával járó kockázatot

Fotó: Windows / Unsplash

A KMS38 hack mögött álló személy megerősítette a helyzetet, állítása szerint a KB5068861 és KB5067112 összegző frissítésekkel vége a dalnak, ám van még két másik illegális aktiválási módszer, azokat még nem blokkolta a Microsoft.

Olcsón is lehet Windows 11 licenckulcsot venni

Az elmúlt évtizedben a Windows kalózkodása látszólag erősen alábbhagyott, részben mert különböző „CD-kulcsos” webshopok rendkívül olcsó Windows licenckulcsok végtelen áradatát kínálják. Leárazások esetén gyakran 5000 forint alatti összegért is szerezhető jogtiszta, Windows 11 Pro termékkód.

A megvett licenckulcsot csak be kell másolni a Windows aktivációs felületén, mire hivatalos szervereken keresztül maga a Microsoft aktiválja az operációs rendszert.

Emellett a Microsoft általában végleg hozzá is rendeli a számítógéphez a licenckulcsot, így a Windows későbbi újratelepítése esetén meg sem kell újból adni azt, automatikusan aktiválja magát a rendszer.

Ilyen árak és kényelem mellett egyre kevesebben hajlandóak kockáztatni a Windows warezolását, és nem csak jogi vagy lelkiismereti okból, hanem mert az interneten talált, kalóz aktivációs eszközök gyakran kártevőt próbálnak telepíteni a számítógépekre.

