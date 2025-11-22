Lassú a Windows? Sebaj, gyorsnak tetteti majd a Microsoft!

A lassan induló alkalmazások az idők kezdete óta problémát jelentettek a Windowst használók számára. Sajnos gyakran túl nagy kellemetlenség a megjavításuk, úgyhogy nem foglalkoznak ezzel a fejlesztőik, sokáig csak a gyorsabb számítógép és háttértár vásárlása enyhített az általuk jelentett bosszantáson.

Jól kifőzte a Microsoft, hogy miként gyorsítsa fel a Windows fájlkezelőjét

Fotó: Windows / Unsplash

A kétezres évek hajnalán viszont új trend indult, megkezdődött a lassan induló szoftverek előtöltése a PC elindításakor. A módszert először a problémás alkalmazások fejlesztői találták ki, a Windows elindításakor félig-meddig automatikusan betöltötték a programjaikat, hogy az ikonjukra való kattintás után gyorsabban rendelkezése álljanak, ne kelljen annyit várni a betöltésükre.

Az ötlet a Microsoftnak is megtetszett, a Windows Vista óta intézményes szinten maga az operációs rendszer trükközik azzal, hogy előtölti a gyakran használt alkalmazásokat.

A homlokukra csaptak a Windows fejlesztői

Az immáron négy éves Windows 11 folyamatosan teljesítménybeli problémákkal küzd, az egyik notórius alkalmazása a gyári Fájlkezelő. Elméleti síkon ez egy viszonylag egyszerű alkalmazás, aminek hipp-hopp hasítania kellene, ehhez képest bizonyos körülmények esetén, például óriási mappák megnyitásakor vagy hálózati helyek elérése esetén bosszantóan lassan indul és működik.

A Microsoft most bejelentette, hogy négy év után kísérletet tesz a helyzet megoldására: nem javítva meg a defektív szoftverét, hanem helyette a Windows indulásakor csendben betölti majd a háttérben.

A vállalat legújabb szoftvermérnöki bravúrjának az eredményei már tesztelhetőek a Windows 11 idei főverziójának legújabb béta frissítésében (KB5070307, 26220.7271-es build), de nem világos, hogy a decemberi hibajavító kedden érkező összegző frissítésben általánosan elérhetővé válik-e.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!