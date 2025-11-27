Nagy a baj! Használhatatlanná válhat a gépe frissítés után

Az elmúlt hónapokban korábban nem látott bosszantásra figyelhettek fel a Windows 11 tavaly kiadott 24H2 főverzióját használók, a havi rendszeres biztonsági frissítések telepítése utáni első indításkor használhatatlan lehet a rendszer. A leggyakoribb panaszok, hogy nem jelenik meg vagy helytelenül működik a Tálca és a Start menü, továbbá összeomolhat a Gépház alkalmazás.

Állandóan felfeslik a Windows varrása, hiába van benne foltozás hátán foltozás

Fotó: Surface / Unsplash

A számítógép újraindítását követően a problémák megszűnnek, így a hibák szerencsére nem bénítják meg véglegesen a Windows 11 normál működését, azonban rendkívül bosszantóak. A Microsoft most végre elismerte a helyzetet, állítása szerint a 2025. júliusi összegző frissítést követően kezdődött a jelenség, és szándékában áll a belátható jövőben megoldani.

Rossz műveleti sorrend okozza a Windows hibáját

A jelenség mögött az áll, hogy a frissítések települése után néhány komponenst újra kell regisztrálni a Windowsban, ám bizonyos kezelőfelülettel kapcsolatos függőségek rossz műveleti sorrendben regisztrálódnak, emiatt pedig nem működik a Tálca, a Start menü, a Gépház a frissítések utáni első indításkor.

A Microsoft valamikor a belátható jövőben javítani kívánja a hibát, azonban akiket annyira zavar a helyzet, azok az alábbi három utasítás PowerShell parancssorban való lefuttatásával megoldhatják a gondot.

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!