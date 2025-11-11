Látványosan megváltozik ma a Windows 11

Véget értek azok az idők, mikor a Windowsok mindig az újabb főverziók vagy évenkénti óriásfrissítések keretében kapták meg a látványos fejlesztéseket és változtatásokat. Az iparági trendeknek megfelelően ezek már bármikor befuthatnak, a novemberi hibajavító kedd pedig ilyen különleges alkalom lesz, a Windows 11 idei 25H2 változatát használók meghökkenhetnek majd a számítógépük újraindítását követően.

Így néz ki a Windows 11 új Start menüje. Az appok láthatóak lesznek a kezdőlapján, az Ajánlott rész pedig teljesen kikapcsolhatóvá válik

Fotó: Microsoft

A Windows 11-hez magyar idő szerint 2025. november 11. estefelé elérhetővé váló összegző frissítéssel a Microsoft újratervezi a Start menüt. A legújabb változat nagy újdonsága, hogy a telepített alkalmazások böngészéséhez nem kell már többé rákattintani a minden alkalmazás gombra, helyette az appok tematikus csoportokba rendezve a Start menü kezdőlapján jelennek meg.

Ezen túlmenően az új Start menü jobban igazodik a kijelző méretéhez és felbontásához, és végre kikapcsolhatóvá válik benne az „Ajánlott” szekció, a letiltása a Gépház > Személyre szabás > Start felületen végezhető el.

Más is változik a Windows 11-ben

A Start menü frissítése mellett a Windows 11 több apró újdonságot is kapni fog: a Tálcán bekapcsolható lesz az akkutöltöttség százalékos kijelzése, a Fájlkezelőben pedig a Gyors elérés helyét a Javasolt szekció váltja fel.

A Microsoft szerint a ma befutó fejlesztések modernebb, átláthatóbb, személyre szabhatóbb felhasználói élményt kínálnak a Windows 11-et használók számára.

A frissítéseknél tartva a Windows 10-es számítógépeket használóknak nem szabad elfeledkezniük arról, hogy novembertől kezdve már kérniük kell a biztonsági javításokat.

