Kritikus sebezhetőségeket javítottak a Windowsban

Magyar idő szerint kedd este menetrend szerint befutottak a Microsoft havi rendszeres hibajavításai a támogatott termékeihez, a novemberi hibajavító kedden összesen 63 sérülékenységet szüntetett meg a Windowshoz és az Office-hoz hasonló termékeiben. Ezekből négy kritikus besorolást kapott, egy fontos besorolású pedig nulladik napinak bizonyult a Windows 10 és a Windows 11 összes változatában, már aktívan kihasználják a támadók.

Nulladik napi sebezhetőséget is javított a Windowsokban a Microsoft

Típusra lebontva a novemberi patch kedden javított 63 sebezhetőség közül

29 jogosultságkiterjesztési,

2 biztonsági funkció kikerülését lehetővé tevő,

16 távoli kódfuttatási,

11 információszivárgási,

3 szolgáltatásmegtagadási,

míg 2 megtévesztési jellegű volt.

Megszűnt egy korábbi Windows 11 támogatása

A novemberi hibajavító keddel nyugdíjba vonult a Windows 11 egyik korábbi változata is, a 2023 őszén kiadott 23H2 változat most kapott utoljára biztonsági javításokat. Ez vélhetően keveseket érint, hiszen a Windows szinte biztosan frissítette már magát az utána érkezett 24H2 változatra, vagy akár a legújabb 25H2 kiadásra.

Ami viszont már milliókat érint, hogy a Windows 10-hez ettől a hónaptól kezdve már külön kérni kell a biztonsági frissítéseket, az ezzel kapcsolatos tudnivalók itt olvashatóak.

