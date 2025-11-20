Az elmúlt napokban a Microsoft szinte teljes negatív visszhang keretében többször nekiállt sulykolni, hogy a jövőben a Windows nem pusztán operációs rendszer lesz, de mesterséges intelligenciás ügynökfunkciókon keresztül önmagától intézkedni képes segítőtárssá fog válni. Az ötlet szerint utasítani lehet majd a Windowst arra, hogy például kutasson ki egy témát az interneten, rendeljen valamit a világhálóról, vagy a számítógépen lévő dokumentumokban lévő információk alapján dolgokat tegyen a számítógépező nevében.

Nem tréfadolog, hogy potenciális titkos utasításokat adhatnak majd a Windowsnak a bűnözők

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Ez ismerősen hangozhat, nagy vonalakban többen is ugyanezt próbálják megvalósítani az MI-központú böngészőikkel: a Perplexity Comet és a ChatGPT Atlas a kezdetektől fogva ezen koncepció mellett készülnek, míg Google Chrome-ba utólag próbálják beletenni az ügynöki funkciókat.

Biztonsági kockázatot jelent az ügynöki funkció a Windowsban

Sajnos az ügynöki funkciókkal akad egy óriási probléma: közel lehetetlen megakadályozni azt, hogy támadók weblapokon vagy dokumentumokban elrejtett utasításokon keresztül parancsokat adjanak nekik. A vészharangok már az említett böngészők bejelentésekor meg lettek kongatva, és a Windows 11-be beépített ügynöki funkciókat is biztosan érint a biztonsági probléma.

Ez nem titok: a Microsoft most maga figyelmeztette a Windows 11 előzetesét tesztelőket, hogy teljesítménybeli és biztonsági problémát jelenthet a beépített ügynöki funkciók aktiválása, ezért is nincsenek jelenleg alapértelmezetten bekapcsolva.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az említett böngészőkkel ellentétben a Windows saját ügynöki funkciói képesek elérni a számítógépen lévő fájlokat, a jövőben pedig bővülni fog a tudás, például a felhasználók biztosan megkérhetik majd appok telepítésére vagy rendszerutasítások kiadására az ügynököket.

Ez brutális kockázatnak tűnik, teljes reális annak a veszélye, hogy internetes támadók a jövőben ügyesen elrejtett utasításokkal, titokban képesek lehetnek kéretlen vagy kártékony appokat telepíteni a számítógépekre, adatokat kilopni azokról.

Az MI-központú böngészők készítőivel nagy egyetértésben a Microsoft egyelőre mélyen hallgat arról, hogy miként kívánja elejét venni a Windowsba épített ügynökökön keresztüli támadásoknak. Még mindig ott tartunk, hogy a konkurenciától való lemaradástól pánikoló techcégek ontani próbálják magukból az MI-alapú funkciókat, miközben nemhogy a megfelelő működésükről, de a biztonságos üzemeltetésükről sem képesek gondoskodni.