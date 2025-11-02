Gamer számítógép lehet a következő Xbox

Az elmúlt hetekben egymás után jöttek a meghökkentő információk a következő Xbox kapcsán. Jelen állás szerint a Microsoft 2027 végén egyetlen otthoni konzolt fog piacra dobni, ez lesz az Xbox Series X utódja, és masszívan drágábbnak fog bizonyulni a vele párhuzamosan érkező PlayStation 6-nál. A Microsoft a tehetős gamerekre kíván utazni a termékkel, a tömegek kiszolgálását átengedi a PlayStation számára.

Félig játékkonzol, félig gamer PC lehet a következő Xbox

A napokban a Windows Central megbízható forrásokra hivatkozva újabb sokkoló információval állt elő a következő Xboxról: nem csak visszafelé kompatibilis lesz az Xbox One és Xbox Series termékekre készült játékokkal, de teljes értékű Windows 11 lapul majd a játékkonzolos kezelőfelülete alatt.

A következő Xboxra állítólag számítógépes játékok lesznek telepíthetőek például a Steamről, a Battle.net vagy a Riot Launcher kliensekből.

Ez nem is lenne annyira újdonság az Xbox számára

A hír elsőre sokkolónak tűnhet, de a lépéssel a Microsoft tényleg visszatérhet a gyökereihez: az első Xbox játékkonzol lényegében egy Intel Pentium 3 processzoros és NVIDIA GeForce 3 videóvezérlős számítógép volt, bár konkrétan PC-s játékokat nem lehetett futtatni rajta.

A pletyka váratlanságát tovább csökkentheti, hogy a Microsoft a napokban hivatalosan is feladta az Xbox-exkluzív játékok készítését, a Halo remake változata rögtön PlayStation 5-re is befut majd. Ezen a ponton lassan már nem tud olyat tenni a Microsoft, amin őszintén meglepődnének a gamerek.

