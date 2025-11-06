Porig alázta a kínai elnök a Xiaomit, ezt nem teszik zsebre

A viccelődés nem tartozik Hszi Csin-ping kínai elnök nyilvános kommunikációs eszközei közé, ezért is váltott ki meglepetést, amikor a kínai elnök humorral reagált I Dzsemjong dél-koreai elnök kérdésére. A két vezető a dél-koreai Kjongdzsuban tartott APEC-csúcson találkozott a hétvégén, majd egy kölcsönös ajándékváltás keretében Hszi Csin-ping többek közt két Xiaomi okostelefont is ajándékozott Dzsemjongnak azzal, hogy neki és a feleségének szánja.

A Xiaominál jó eséllyel nem nevettek a viccen

Fotó: Xiaomi

Ennek hallatán a dél-koreai elnök tréfásan megkérdezte, hogy „És biztonságos a vonal?”, utalva a kínai eszközökkel kapcsolatos kémkedési félelmekre. A csípős viccre Hszi Csin-ping biztosította a dél-koreai elnököt, hogy nagyon jó a készülékek biztonsága, de megnézhetik, hogy vannak-e bennük hátsó kapuk.

Biztosan nem örültek a viccnek a Xiaominál

A különösen Dél-Koreában nagy derültséget kiváltott jelenetre nem reagált a Xiaomi, azonban hétfőn enyhén csökkent a részvényárfolyama, vélhetően a viccelődés hatására. A gyártó számára nagy megtiszteltetés, hogy Hszi Csin-ping a készülékeit ajándékozza más országok vezetőinek, de a nemzetközi piacon is hódítani próbál, így biztosan nem örül az olyan jellegű poénkodásnak, amelybe belebocsátkozott a két elnök.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!