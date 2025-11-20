Új YouTube-botrány? A felhasználók csevegései nem privátok, bármikor belenézhetnek

A YouTube ismét megpróbálja beépíteni a közvetlen chatelési funkciót a platformjába, azonban nem úgy, mint ahogy a többség elsőre feltételezné. A támogatási oldala alapján első körben Írországban és Lengyelországban aktiválta a legújabb kísérleti fejlesztését, a leírása alapján a felhasználók képesek a mobilappján belül megosztani az ismerőseikkel az érdekesnek vélt videókat, majd privát csevegésben kitárgyalhatják azokat.

Privát csevegésnek álcázott, emberi videóajánlással kísérletik a YouTube

Ennek megfelelően a YouTube nem egy klasszikus chatszolgáltatás létrehozásával kísérletezik, nem a Facebook Messengernek, vagy akár az Instagram és a TikTok közvetlen csevegési funkcióinak próbál riválist állítani.

A funkció inkább arra való, hogy a felhasználók célzott tartalomajánlásokkal tudják elárasztani egymást, lényegében egy közösségi erővel működő videóajánló rendszerrel kísérletezik a YouTube.

Annyira azért nem privátak a YouTube csevegései

A vállalat tájékoztatása szerint a videóajánlással kezdeményezett csevegések alapvetően privátak, azaz csak a csevegés résztvevői látják azokat. Viszont nem titkosítottak, a YouTube fenntartja a jogot és a lehetőséget, hogy gépi és emberi moderációval igény szerint átfésülje a beszélgetéseket a közösségi irányelveinek betartatása érdekében.

Egyelőre rejtély, hogy mikor válhat széles körben elérhetővé az új videóajánlási megoldás, már ha nem végzi a kukában a fejlesztés.

