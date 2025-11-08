Önnél lehet a baj, ha nem működik a YouTube

Pénteken kilőtt a YouTube leállásáról szóló jelentések száma a DownDetector szolgáltatásban, ezzel párhuzamosan pedig ellepték a közösségi médiát az üzemzavarával kapcsolatos panaszok. Az érintett internetezőknek félig-meddig sikerült betölteniük a számítógépes vagy mobilos böngészőjükben a videómegosztót, de ténylegesen nem jelentek meg rajta a tartalmak, nem töltöttek be a megnézni kívánt videók.

Bátor lett a piacvezető pozíciójától a YouTube, régebben próbálkozni sem mert a nézők kitiltásával

Fotó: Luca Nicoletti / Unsplash

A tapasztaltak már sejtették, hogy talán nem is klasszikus üzemzavar lehet folyamatban a YouTube-nál, és igazuk lett: a szolgáltatás újból kibabrált az olyanokkal, akik reklámblokkoló bővítménnyel próbálták használni.

A másik böngészőre váltás, vagy a hirdetéseket eltüntető bővítmény kikapcsolása után újból életre kelt a videómegosztó.

Két éve hirdetett háborút a blokkolók ellen a YouTube

A bevételének védelme érdekében a YouTube 2023 vége táján üzent háborút a reklámblokkolásnak. Az álláspontja szerint a reklámok kiiktatása sérti a felhasználási feltételeit, és azzal próbál a nézők lelkére beszélni, hogy veszélyeztetik a kedvenc tartalomkészítőik megélhetését.

A cég szerint aki nem szeretne reklámokat látni, az fizessen elő a YouTube Premiumra, ez a hivatalos módja a hirdetések eltüntetésének.

A nézők lelkére beszélés természetesen nem működött széles körben, így a YouTube most már két éve macska-egér harcot folytat a reklámblokkolók készítőivel. Alkalmanként olyan változtatásokat végez a webhely kódjában, amely miatt a kiegészítőket használók üzemzavarokat tapasztalnak, mire a reklámblokkolók készítői is frissítik a termékeiket, hogy helyreállítsák a YouTube működését.

