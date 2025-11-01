Cenzúrázni kezdte a Windows titkairól szóló videókat a YouTube

A Windows 10 normál támogatásának megszűnésével a Microsoft minden áron új számítógépet akar vásároltatni a nagyközönséggel, arra hivatkozva, hogy a meglévő számítógépük hardveresen nem kompatibilis a Windows 11-gyel, így nem tudnak arra ingyen átállni. Ez ilyen formában nem teljesen igaz, valójában jó esély van rá, hogy a meglévő hardverükön gond nélkül futtatható lenne az újabb Windows, és volna legalább olyan biztonságos a használata, mint a Windows 10-é. A napokban ezt firtatta két YouTube-videóban is a CyberCPU Tech nevű informatikai csatorna.

Törli a YouTube a Windows 11 megbabrálásával kapcsolatos videókat

Fotó: Vinayak Sharma / Unsplash

Az első videójában a csatorna házigazdája arról értekezett, hogy miként lehet a Microsoft számára nem tetsző módon régimódi, offline felhasználó fiókkal használni a Windows 11-et. A második videójában Rich bemutatta, hogy miként telepíthető a Windows 11 az olyan számítógépekre, amelyek hivatalosan nem kompatibilisek vele, ehhez csak ki kell ütni a telepítőjében a követelmények ellenőrzését.

Lecsapott a YouTube a „veszélyes” videókra

Röviddel az elérhetővé tételét követően a YouTube törölte a CyberCPU Tech első videóját, méghozzá a Káros vagy veszélyes tartalomra vonatkozó irányelvre hivatkozva. A csatornát készítő férfi ezt valamiféle automatikus moderáció téves riasztásának vélte, megfellebbezte a döntést, közben pedig elérhetővé tette a második videóját.

Az is ugyanerre a sorsa jutott, a kérdéses irányelv alapján letiltotta a YouTube.

Sajnos teljes rejtély, hogy mi áll a helyzet hátterében. Az ügyről készült videójában Rich azt állítja, hogy a YouTube nem hajlandó visszaállítani a videóit, és azt sem árulja el, hogy a kérdéses irányelv melyik pontja alapján véli azokat káros vagy illegális tartalomnak, csak semmitmondó és sablon válaszokat kapott az ügyfélszolgálattól.

Richben felmerült, hogy a Microsoft töröltethette a videóit. Viszont a YouTube ügyfélszolgálatával való hiábavaló hadakozása után úgy véli, hogy nem erről lehet szó: sejtése szerint a videómegosztó eszetlen gépi moderációja csapott le, majd a szokás szerint tehetetlen és lehetetlen ügyfélszolgálata nem képes vagy hajlandó foglalkozni az üggyel.