Több millió dolláros szerződést kapott a nem létező zenész

Új korszak kezdődött a zeneiparban. A Billboard beszámolója szerint az elmúlt hetekben legalább hat olyan előadó szerepelt a különböző zenei toplistáin, amelyek vagy részlegesen generatív mesterséges intelligenciát használtak a dalaik elkészítéséhez, vagy teljesen fiktív zenészek. A kiadvány szerint műfajtól független a jelenség, a gospeltől kezdve a rockon át a country stílusig mindenhol akadnak már példák többé-kevésbé MI által készített számokra.

Már az sem biztos, hogy zenész készítette az újonnan felfedezett dalokat

Fotó: Wellington Cunha / Pexels

A legnagyobb sikert aratott fiktív előadó Xania Monet néven fut, a karakter a Mississippi államban élő Telisha „Nikki” Jones dalszerző műve. A nő írja a dalszövegeket, majd a Suno zenekészítő szolgáltatás és mások segítségével rakja összes a dalokat. Szeptember óta Xania Monet két nagyon sikeressé vált gospel dallal is szerepelt a Billboard listáin.

A karakter sikere akkora érdeklődést keltett a zeneiparban, hogy több kiadó licitháborúba bocsátkozott. Végül egy több millió dolláros üzlet keretében a Hallwood Media „szerződtette le” a fiktív előadót.

Hüledezve nézik a virtuális zenészek sikerét

A generatív mesterséges intelligenciával készített körülbelül két éve váltak állandó botrány okává a zeneiparban. A zenészek tehetetlenül nézik, ahogy ügyeskedők valódi zenéken engedély nélkül betanított szolgáltatásokkal elkezdték elvonni a közönség figyelmét, elértéktelenítik a valódi művészek munkáját, és persze pumpálják ki a pénzt az iparból.

A zenekiadók a feltételezett jogsértések miatt elsőként pereket kezdtek indítani Sunóhoz és Udióhoz hasonló szolgáltatások ellen, azonban most kezd megváltozni a helyzet.

A Universal Music a napokban jelentett be licencelési és együttműködési megállapodást az Udióval: nem csak lezárja a pereskedést az MI-s zenekészítő szolgáltatással, de még zenekészítő platformot is indít vele.

Egyre kevésbé tűnik úgy, mintha a zeneipar jövőjét formálni képes helyzetben lévőket érdekelné, hogy egyáltalán emberek készítik-e a terméket.

