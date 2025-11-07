Zseniális funkciót kaphat a Google Térkép

A belátható jövőben teljesen váratlan és egyedi funkció kerülhet a Google Térképbe, ami szó szerint megmentheti a hőgutától az ismeretlen terepen sokat gyaloglókat a nyáron, azaz például az idegen városokban kóborló turistákat. Erre az Android Authority kiadvány hívta fel a figyelmet, a mobilapp legújabb változatának a kódjában turkálva igencsak furcsa kezelőfelületi szövegekre bukkant, amelyek jelenleg el vannak rejtve a normál felhasználók szemei elől.

Sokkal jobb élménnyé teheti az ismeretlen városok felfedezését a Google Térkép opciója

Fotó: Samuel Cruz / Unsplash

A nagy fejlesztést azt jelenti, hogy gyalogos navigáció esetén aktiválhatóvá válhat az árnyékos útvonalak preferálása. A jelek szerint az opciót bekapcsolva a Google Térkép a szokásostól eltérően nem a legrövidebb útvonalat fogja majd ajánlani, hanem hajlandó lesz kitérőket betenni az útvonalba, amennyiben így kevesebbet kell a tűző napon sétálni.

Nem tudni, hogy honnan szedi az adatokat a Google Térkép

Egyelőre nem világos, hogy a szolgáltatás honnan kíván a valóságnak megfelelő információkkal szerezni a különböző útszakaszok árnyékosságáról.

A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a Google Utcakép számára rögzített adatokból próbálja majd valahogy kiokoskodni a helyzetet, ám ez csak spekuláció.

Jó eséllyel csak akkor derül fény a rejtélyre, ha ténylegesen bejelenti a funkciót a Google, amit igazán megtehetne még a következő nyár előtt.

