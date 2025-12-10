Kína már 10G netre váltott, amikor az EU még az 5G-t kergeti?

A „10G” elnevezés elsőre sokaknak félreérthető lehet. Ezúttal ugyanis nem egy új mobilgenerációról van szó, mint az 5G vagy 6G, hanem arról, hogy a hálózat akár 10 gigabit per másodperces letöltési sebességre képes. Ez tízszer gyorsabb, mint a tipikus gigabites (1 Gbps) optikai internetszolgáltatás. A technológia alapját egy fejlett optikai hálózat, a 50G-PON (passzív optikai hálózat) adja, amely lehetővé teszi ezt a rendkívüli sebességet és stabilitást, ráadásul meglévő száloptikai infrastruktúrára építve.

Kína beüzemelte az első „10G” szélessávú internetet: akár 10 gigabit/másodperces sebességgel, villám-letöltéssel és alacsony késleltetéssel.

Ez a rendszer teljesen más kategória, mint a mobilnet: nem mobil adatforgalmat jelent, hanem otthoni vagy vezetékes internetkapcsolatot — gyors, megbízható, nagy sávszélességű, alacsony késleltetéssel. A „G” tehát nem generációt, hanem gigabitet jelöl.

Mit hozhat a 10G a felhasználóknak és a szolgáltatóknak

A 10G-hálózat komoly előnyöket jelent mindennapi felhasználásban és ipari környezetben is:

A letöltések, frissítések, nagy fájlok mozgása szinte azonnal megtörténik — egy 20 gigás film akár néhány másodperc alatt.

A streamelés, különösen 4K vagy 8K felbontásban, pufferelés nélkül fut; a VR- és AR-alkalmazások stabil, valós idejű élményt adhatnak.

Felhőalapú munka, nagy adatforgalmú alkalmazások, online játékok vagy otthoni munkavégzés egyaránt gördülékenyebb lesz.

Ipari és közszolgáltatási alkalmazások — például intelligens városok, real-time adatfeldolgozás, távolról vezérelt rendszerek — új szintre léphetnek.

Ez nem apró frissítés: a digitális infrastruktúra egyik legnagyobb ugrása, amit ma elérhetővé tettek.

Miért hallunk róla épp Kínában?

Kína nem most indult el ezen az úton: a 10G-hálózatot helyi szolgáltatók vezetik be olyan városokban, ahol a száloptikás infrastruktúra és a technológiai fejlesztések támogatása összhangban vannak. Az új hálózatot már 2025-ben elindították, és a cél az, hogy több városra, lakóközösségre kiterjesszék.

Eközben Európában sok helyen az 5G vagy annak fejlesztése sem ért még át mindenhova — a régi hálózatok korszerűsítése és a lefedettség bővítése tart még. A 10G-hálózat telepítése viszont nem mobil-, hanem optikai infrastruktúrát igényel: ez más beruházás, más politika és más tervezés. Az EU-ban nem csak technikai, hanem költség- és szabályozási kihívások is vannak, ami miatt sok helyen még a gigabit-internet is ritka.