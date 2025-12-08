Ezekre kerestek a magyarok 2025-ben

Hírlevél
3 órája
Olvasási idő: 8 perc
Filmek, receptek, hétköznapi rejtélyek. Ilyen volt a magyarok keresési toplistája 2025-ben.
Hunyadilistakeresési toplistákkeresés

A Google közzétette, milyen témák iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés 2025-ben. A listákból kiderül, mely filmek, sorozatok, receptek, sportesemények és hétköznapi kérdések foglalkoztatták legjobban a magyar internetezőket.

Filmek, receptek, hétköznapi rejtélyek: ilyen volt a magyarok keresési toplistája 2025-ben.

A „Year in Search” minden évben egyfajta nagyítóként működik: megmutatja, mire kerestünk rá, mi mozgatott meg közéleti és személyes szinten is. A 2025-ös magyar lista különösen sokféle témát sorakoztat fel, amelyek együtt egy színes képet rajzolnak ki az elmúlt évről. Az adatok alapján jól látszik, hogy egyszerre érdekeltek minket a hazai produkciók, a nemzetközi jelenségek és a teljesen hétköznapi kérdések is.

Magyar filmek taroltak 2025-ben

A filmes kategóriában a hazai alkotások kiemelkedően teljesítettek. Olyan címek kerültek a lista élére, amelyek hónapokig beszédtémát jelentettek, és széles közönséget értek el. A klasszikus történetek modern feldolgozásai – például a Nosferatu vagy a Frankenstein új változatai – szintén magas helyen szerepeltek, ami azt mutatja, hogy továbbra is erős a nosztalgia iránti igény.

Sorozatok: a Hunyadi mindent vitt

A sorozatok közül toronymagasan a Hunyadi lett az év legkeresettebb címe Magyarországon. A történelmi széria megkerülhetetlen lett a hazai kulturális térben. Mögötte olyan világsikerek sorakoztak, mint a Squid Game új évada vagy Az aranyifjú, de egyik sem tudta megelőzni a magyar produkciót. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a minőségi hazai sorozatoknak óriási erejük van.

Valóságshow-k és népszerű tévéműsorok

A tévés kategóriákban ismét a valóságshow-műfaj dominált. A Pokoli rokonok vitte az első helyet, de a Házasság első látásra és az Exek csatája is stabilan tartotta magát. A hazai nézők továbbra is intenzíven követik az efféle műsorokat, és a Google is ezt tükrözi.

Zene: fesztiválok és világsztárok uralták a kereséseket

A zenei rangsorokban a nagy fesztiválok és a nemzetközi sztárok taroltak. A Sziget és az EFOTT stabilan a legnépszerűbbek között voltak, miközben olyan nevek, mint az Imagine Dragons vagy Pitbull, szintén óriási érdeklődést generáltak. A magyar közönség továbbra is rajong az élő koncertélményekért.

Elhunyt ismert emberek: meghatározó veszteségek az évben

A keresési trendeket gyakran alakítják azok a személyek, akik távozásuk miatt kerülnek a figyelem középpontjába. 2025-ben olyan nevek után kerestek sokan, akik mély nyomot hagytak a kultúrában vagy közéletben. Ezek az események mindig erős érzelmi reakciót váltanak ki, és ez megjelenik a keresésekben is.

Sport: a futball továbbra is verhetetlen

A sportesemények mezőnyét idén is a futball vezette. Egy-egy kiemelt nemzetközi mérkőzés, illetve nagyobb sportesemény hetekig a keresési listák élén maradt. Emellett olyan hagyományos sportesemények, mint Wimbledon vagy a Tour de France, stabilan vonzották az érdeklődést.

Gasztronómia: a klasszikusok és az újdonságok együtt hódítottak

A receptek kategóriája idén is megmutatta, mennyire szeretünk kísérletezni. A húsvéti kalács, a pavlova és más ismert ételek mellett teljesen új trend is felbukkant: a dubai csoki, amely néhány hét alatt országos kedvenc lett. A magyar keresési szokásokból látszik, hogy egyszerre szeretjük a hagyományt és az újdonságot.

A hétköznapi kérdések kategóriája talán a legbeszédesebb

A „Miért…?”, „Mi…?” és „Hogyan…?” kezdetű kérdések egy külön világot rajzolnak ki. Idén olyan témák szerepeltek a legkeresettebbek között, mint:

  • Miért sárga a teniszlabda?
  • Mi az a FOMO?
  • Hogyan kell csókolózni?
  • Mi a labubu?
  • Hogyan aludjunk el gyorsabban?
  • Miért piros a Lánchíd?

Ezek a keresések megmutatják, mennyire kíváncsiak vagyunk a világ működésére, néha nagyon hétköznapi szinten.

Mit üzennek ezek a trendek 2025-ről?

A Google keresési toplistái minden évben a kollektív gondolkodásunk pillanatfelvételei. A mostani lista azt mutatja, hogy 2025 Magyarországon kulturálisan, érzelmileg és érdeklődésben is rendkívül sokszínű év volt.

2025-ben ez volt a magyar emberek 10 legtöbbet indított keresése.

A magyarok egyszerre érdeklődtek hazai alkotások iránt, követték a globális szórakoztatóipari trendeket, keresték a választ hétköznapi kérdésekre, és figyelemmel kísérték a világ eseményeit is.

 

