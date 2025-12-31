Ezek voltak 2025 legnagyobb techbotrányai

2025-ben a technológiai botrányok már nem elvont adatvédelmi vitákról szóltak, hanem nagyon is kézzelfogható problémákról. Jelszólopó bővítmények, fizetős szolgáltatások leállásai és a memóriapiac drágulása miatt megugró hardverárak egyaránt érintették a felhasználókat. Ezek az ügyek nemcsak felháborodást váltottak ki, hanem közvetlenül formálták azt is, hogyan viszonyulunk ma a technológiához.
Rosszindulatú bővítmények a Chrome hivatalos áruházában
2025 során többször robbant ki a botrány, amikor kiderült, hogy a Google Chrome Web Store-jában olyan böngészőkiegészítők voltak elérhetők, amelyek felhasználói jelszavakat és hitelesítő adatokat szivárogtattak ki. A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy ezek a kiegészítők nem külső forrásból, hanem a Google által ellenőrzött áruházból kerültek a felhasználók gépeire.
Az ügy újraindította a vitát arról, mennyire lehet megbízni az automatizált ellenőrzési rendszerekben, és sokaknál ez volt az a pont, amikor tömegesen törölték a korábban gondolkodás nélkül telepített bővítményeket.
PlayStation Network leállások
Idén több alkalommal is komoly visszhangot váltottak ki a PlayStation Network leállásai. A botrány nem önmagában a technikai hiba miatt alakult ki, hanem azért, mert a játékosok aktív előfizetés mellett maradtak szolgáltatás nélkül.
Különösen érzékenyen érintette a közösséget, hogy ezek a problémák forgalmas időszakokban jelentkeztek. A 2025-ös év egyik tanulsága itt az volt, hogy az online szolgáltatásokra épülő modellnél a rendelkezésre állás már nem extra, hanem alapelvárás.
Meta és az MI-tanításhoz használt adatok körüli vita
2025-ben újabb botrányhullám érte a Meta működését, amikor nyilvánosságra kerültek részletek arról, hogyan használják fel a közösségi platformokon megjelenő tartalmakat mesterséges intelligenciák tanítására.
A kritika nem egyetlen kiszivárgásra épült, hanem arra, hogy a felhasználók többsége nem volt tisztában azzal, pontosan milyen módon és milyen célra kerülnek feldolgozásra a feltöltött szövegek és képek. Az ügy 2025-ben jogi és etikai vitákat is generált, különösen Európában.
A memóriapiac drágulása és a láncreakció
Az év egyik leginkább kézzelfogható „botránya” nem egy adatlopás vagy leállás volt, hanem az, amikor a memóriapiac áremelkedése végigsöpört a teljes PC-s és perifériás szegmensen. A DRAM- és NAND-chipek árának emelkedése miatt 2025-ben érezhetően drágultak a laptopok, asztali PC-k, SSD-k, sőt még egyes perifériák is.
A felhasználók számára különösen frusztráló volt, hogy sok termék ára úgy nőtt meg, hogy közben valódi generációs ugrás nem történt. Egy középkategóriás laptop vagy gamer PC jóval többe került, miközben a teljesítménynövekedés minimális maradt. A memóriapiaci helyzet következményeként 2025-ben több gyártó is árat emelt a már piacon lévő konfigurációin. Ez nemcsak a számítógépeket érintette, hanem dokkolókat, monitorokat és egyes USB-s perifériákat is, amelyekbe szintén memória vagy tároló került.
Nem csak 2025-ös bortányok ezek
Sajnos úgy tűnik a folyamat még messze nem ért véget. A fent felsorolt botrányok közül több is már évek óta húzódó események következménye és nagyon úgy tűnik, hogy ezek legtöbbje jövőre is elkísér minket. A hardvereszközök drágulása például még csak most pörgött fel igazán és valószínűleg 2026-ban is folytatódni fog!
