Ezek voltak 2025 legnagyobb techbotrányai

2025-ben a technológiai botrányok már nem elvont adatvédelmi vitákról szóltak, hanem nagyon is kézzelfogható problémákról. Jelszólopó bővítmények, fizetős szolgáltatások leállásai és a memóriapiac drágulása miatt megugró hardverárak egyaránt érintették a felhasználókat. Ezek az ügyek nemcsak felháborodást váltottak ki, hanem közvetlenül formálták azt is, hogyan viszonyulunk ma a technológiához.

A RAM-modulok ára több mint duplájára–háromszorosára szökött 2025-ben, a gyártók sorra módosítják áraikat vagy visszafogják a memóriával szerelt készülékeiket.

Rosszindulatú bővítmények a Chrome hivatalos áruházában

2025 során többször robbant ki a botrány, amikor kiderült, hogy a Google Chrome Web Store-jában olyan böngészőkiegészítők voltak elérhetők, amelyek felhasználói jelszavakat és hitelesítő adatokat szivárogtattak ki. A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy ezek a kiegészítők nem külső forrásból, hanem a Google által ellenőrzött áruházból kerültek a felhasználók gépeire.

Az ügy újraindította a vitát arról, mennyire lehet megbízni az automatizált ellenőrzési rendszerekben, és sokaknál ez volt az a pont, amikor tömegesen törölték a korábban gondolkodás nélkül telepített bővítményeket.

PlayStation Network leállások

Idén több alkalommal is komoly visszhangot váltottak ki a PlayStation Network leállásai. A botrány nem önmagában a technikai hiba miatt alakult ki, hanem azért, mert a játékosok aktív előfizetés mellett maradtak szolgáltatás nélkül.

Különösen érzékenyen érintette a közösséget, hogy ezek a problémák forgalmas időszakokban jelentkeztek. A 2025-ös év egyik tanulsága itt az volt, hogy az online szolgáltatásokra épülő modellnél a rendelkezésre állás már nem extra, hanem alapelvárás.

Meta és az MI-tanításhoz használt adatok körüli vita

2025-ben újabb botrányhullám érte a Meta működését, amikor nyilvánosságra kerültek részletek arról, hogyan használják fel a közösségi platformokon megjelenő tartalmakat mesterséges intelligenciák tanítására.

A kritika nem egyetlen kiszivárgásra épült, hanem arra, hogy a felhasználók többsége nem volt tisztában azzal, pontosan milyen módon és milyen célra kerülnek feldolgozásra a feltöltött szövegek és képek. Az ügy 2025-ben jogi és etikai vitákat is generált, különösen Európában.