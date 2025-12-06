Hírlevél
Az új telefon rengeteg adatot gyűjt rólunk – sokszor feleslegesen. Megmutatjuk, mely beállításokkal védhetjük meg személyes adatainkat Androidon és iPhone-on.
Az új telefon beállításakor de még az operációs rendszerek frissítéseinek letöltésekor is gyakran elfeledkezünk arról, hogy a háttérben már az első perctől kezdve (vagy frissítés esetén esetleg újra) működnek olyan szolgáltatások és alkalmazások, amelyek adatokat gyűjtenek rólunk. A helyhozzáférés, a követés, a mikrofon- vagy kamerahasználat engedélyezése sokszor automatikusan megtörténik, ha nem figyelünk. A tudatos adatvédelem azonban nem bonyolult: néhány célzott beállítással jelentősen csökkenthetjük, milyen információkhoz fér hozzá a készülék.

Az adatvédelem nem arról szól, hogy minden funkciót letiltunk, hanem arról, hogy tudatosan döntünk az engedélyek és követések felett.
Az adatvédelem nem arról szól, hogy minden funkciót letiltunk, hanem arról, hogy tudatosan döntünk az engedélyek és követések felett.

Miért fontos már az első napon foglalkozni vele?

A telefonunk folyamatosan csatlakozik a hálózathoz, alkalmazásokhoz és felhőszolgáltatásokhoz. Ha ezeket nem szabályozzuk, olyan adatok is gyűlhetnek rólunk, amelyeket nem szeretnénk megosztani. Az adatvédelem elsődleges célja az, hogy visszavegyük az irányítást: mi döntsünk arról, mihez férhet hozzá a telefon, és mihez nem.

Android: nagyobb szabadság, részletes beállítások

Androidon a Beállítások → Biztonság és adatvédelem menüben minden alkalmazás engedélyét külön-külön szabályozhatjuk. Itt dönthetünk arról, mely appok használhatják a helyadatot, a mikrofont, a kamerát vagy a közeli eszközök keresését. A hirdetési azonosító kikapcsolása különösen fontos, mert ez akadályozza meg, hogy reklámhálózatok egyedi profilt készítsenek rólunk.

iPhone: erős alapok, finomhangolással

Az iOS alapból erős adatvédelmi rendszerrel érkezik, de érdemes átnézni a Beállítások → Adatvédelem és biztonság menüpontot. Az appengedélyeknél szabályozható, mely alkalmazások férhetnek hozzá az érzékeny adatokhoz, és kapcsolhatjuk a helyadatot „csak használat közben” módra. Az Appkövetés tiltása különösen hasznos, mert megakadályozza, hogy az alkalmazások más appokban és weboldalakon kövessenek minket.

Az adatvédelem alapjai: ezt érdemes elsőként elvégezni

  • Helyhozzáférés beállítása „csak használat közben” módra, minden más esetben kikapcsolva
  • A mikrofon- és kameraengedélyek ellenőrzése, csak a szükséges appok számára engedélyezve
  • A hirdetési azonosító letiltása Androidon és az Appkövetés tiltása iPhone-on
  • A háttérben futó alkalmazások adatforgalmának korlátozása
  • A kevésbé fontos értesítések kikapcsolása a fölösleges zaj csökkentéséért
  • A biztonsági frissítések automatikus telepítésének bekapcsolása

Adatvédelem = nyugalom

Az adatvédelem nem arról szól, hogy minden funkciót letiltunk, hanem arról, hogy tudatosan döntünk az engedélyek és követések felett. Ha az első napon átnézzük ezeket a beállításokat, az új telefonunk nemcsak gyorsabb és takarékosabb lesz, hanem sokkal kevesebb adatot is oszt meg rólunk. A végeredmény egy olyan eszköz, amelyet biztonságosan és nyugodtan használhatunk hosszú távon.

