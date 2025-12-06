Az új telefon beállításakor de még az operációs rendszerek frissítéseinek letöltésekor is gyakran elfeledkezünk arról, hogy a háttérben már az első perctől kezdve (vagy frissítés esetén esetleg újra) működnek olyan szolgáltatások és alkalmazások, amelyek adatokat gyűjtenek rólunk. A helyhozzáférés, a követés, a mikrofon- vagy kamerahasználat engedélyezése sokszor automatikusan megtörténik, ha nem figyelünk. A tudatos adatvédelem azonban nem bonyolult: néhány célzott beállítással jelentősen csökkenthetjük, milyen információkhoz fér hozzá a készülék.

Az adatvédelem nem arról szól, hogy minden funkciót letiltunk, hanem arról, hogy tudatosan döntünk az engedélyek és követések felett.

Miért fontos már az első napon foglalkozni vele?

A telefonunk folyamatosan csatlakozik a hálózathoz, alkalmazásokhoz és felhőszolgáltatásokhoz. Ha ezeket nem szabályozzuk, olyan adatok is gyűlhetnek rólunk, amelyeket nem szeretnénk megosztani. Az adatvédelem elsődleges célja az, hogy visszavegyük az irányítást: mi döntsünk arról, mihez férhet hozzá a telefon, és mihez nem.

Android: nagyobb szabadság, részletes beállítások

Androidon a Beállítások → Biztonság és adatvédelem menüben minden alkalmazás engedélyét külön-külön szabályozhatjuk. Itt dönthetünk arról, mely appok használhatják a helyadatot, a mikrofont, a kamerát vagy a közeli eszközök keresését. A hirdetési azonosító kikapcsolása különösen fontos, mert ez akadályozza meg, hogy reklámhálózatok egyedi profilt készítsenek rólunk.

iPhone: erős alapok, finomhangolással

Az iOS alapból erős adatvédelmi rendszerrel érkezik, de érdemes átnézni a Beállítások → Adatvédelem és biztonság menüpontot. Az appengedélyeknél szabályozható, mely alkalmazások férhetnek hozzá az érzékeny adatokhoz, és kapcsolhatjuk a helyadatot „csak használat közben” módra. Az Appkövetés tiltása különösen hasznos, mert megakadályozza, hogy az alkalmazások más appokban és weboldalakon kövessenek minket.

Az adatvédelem alapjai: ezt érdemes elsőként elvégezni

Helyhozzáférés beállítása „csak használat közben” módra, minden más esetben kikapcsolva

A mikrofon- és kameraengedélyek ellenőrzése, csak a szükséges appok számára engedélyezve

A hirdetési azonosító letiltása Androidon és az Appkövetés tiltása iPhone-on

A háttérben futó alkalmazások adatforgalmának korlátozása

A kevésbé fontos értesítések kikapcsolása a fölösleges zaj csökkentéséért

A biztonsági frissítések automatikus telepítésének bekapcsolása

Adatvédelem = nyugalom

Az adatvédelem nem arról szól, hogy minden funkciót letiltunk, hanem arról, hogy tudatosan döntünk az engedélyek és követések felett. Ha az első napon átnézzük ezeket a beállításokat, az új telefonunk nemcsak gyorsabb és takarékosabb lesz, hanem sokkal kevesebb adatot is oszt meg rólunk. A végeredmény egy olyan eszköz, amelyet biztonságosan és nyugodtan használhatunk hosszú távon.