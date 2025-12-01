Agyi chippel irányítja a játékot a lebénult férfi

A SpaceX és Tesla után úgy tűnik, hogy Elon Musk egy harmadik olyan céget is tető alá hozott, amely óriási hatást gyakorolhat az emberiség jövőjére. Az agy-számítógép csatolófelületeket fejlesztő NeuraLink 2024 óta több nyaktól lefelé lebénult páciensbe is beültette a kísérleti agyi chipjét, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gondolataikon keresztül utasításokat adjanak a hozzájuk kötött számítógépeknek.
Az emberi kísérletek eddig rendkívül biztatónak tűnnek, most pedig az egyik páciens a közösségi médiában videókat mutatott arról, hogy képessé vált belső nézetű lövöldözős játékokat irányítani a NeuraLink chipjével.
Az agyi chipet virtuális egér módjára használva mozgatni tudja a kamerát.
Úttörő a NeuraLink agyi chipje
A három éve autóbalesetben lebénult Rob Greiner eddig nem tudott efféle játékokkal játszani, ugyanis csak a szájjal történő vezérlésre kitalált QuadStick kontroller állt a rendelkezésére, amellyel nem lehet egyszerre mozogni és célozni a játékokban. Viszont most a kameramozgatást és az egérgombok megnyomásának a feladatait átvette a NeuraLink, így az agyi chip és a különleges játékvezérlő kombinációjával visszakapta az irányítást a belső nézetes játékokban.
Greiner szerint még sokat kell gyakorolnia a gondolatokkal történő célzást, a demonstrációra a Battlefield 6-ot használta. Ettől függetlenül az egér gondolatokkal történő vezérlése így is áttörést jelent, eddig még az is teljességgel kizárt volt, hogy képes legyen efféle játékokkal elütni az idejét – innen szép nyerni.
