Agyi chippel irányítja a játékot a lebénult férfi

A SpaceX és Tesla után úgy tűnik, hogy Elon Musk egy harmadik olyan céget is tető alá hozott, amely óriási hatást gyakorolhat az emberiség jövőjére. Az agy-számítógép csatolófelületeket fejlesztő NeuraLink 2024 óta több nyaktól lefelé lebénult páciensbe is beültette a kísérleti agyi chipjét, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gondolataikon keresztül utasításokat adjanak a hozzájuk kötött számítógépeknek.

Rob Greiner a NeuraLink agyi chipjével tudja mozgatni az egérmutatót

Fotó: Rob Greiner / X

Az emberi kísérletek eddig rendkívül biztatónak tűnnek, most pedig az egyik páciens a közösségi médiában videókat mutatott arról, hogy képessé vált belső nézetű lövöldözős játékokat irányítani a NeuraLink chipjével.

Az agyi chipet virtuális egér módjára használva mozgatni tudja a kamerát.

Úttörő a NeuraLink agyi chipje

A három éve autóbalesetben lebénult Rob Greiner eddig nem tudott efféle játékokkal játszani, ugyanis csak a szájjal történő vezérlésre kitalált QuadStick kontroller állt a rendelkezésére, amellyel nem lehet egyszerre mozogni és célozni a játékokban. Viszont most a kameramozgatást és az egérgombok megnyomásának a feladatait átvette a NeuraLink, így az agyi chip és a különleges játékvezérlő kombinációjával visszakapta az irányítást a belső nézetes játékokban.

My very first time playing a first person shooter while using neuralink Brain computer interfacing with the quad stick controller I can now aim with my thoughts and it's gonna take a ton of practice, like a ton because I'm only as accurate as I am with my cursor control on my… pic.twitter.com/3bkogfZvgW — Rob Greiner (@greiner_ro52817) November 26, 2025

Greiner szerint még sokat kell gyakorolnia a gondolatokkal történő célzást, a demonstrációra a Battlefield 6-ot használta. Ettől függetlenül az egér gondolatokkal történő vezérlése így is áttörést jelent, eddig még az is teljességgel kizárt volt, hogy képes legyen efféle játékokkal elütni az idejét – innen szép nyerni.

