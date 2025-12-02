Kötelező állami követőapp kerül a mobilokra Indiában

India távközlési minisztériuma 90 napot adott a mobilgyártóknak, hogy előtelepítsék a Sanchar Saathi nevű állami követőappot minden új termékükre, továbbá Android és iOS rendszerfrissítésben kiküldjék azt a már piacon lévő telefonjaikra. A Reuters szerint a november 28-án kiküldött utasítást az Apple, a Samsung, a Vivo, az Oppo, továbbá a Xiaomi is megkapta.

Állami követőapp kerül az indiaik mobiljaira, hacsak nem lesz akkora botrány, ami meghátrálásra kényszeríti a távközlési minisztériumot

Fotó: Jaikishan Patel / Unsplash

A Sanchar Saathi már egy ideje már telepíthető App Store-ból és a Play Áruházból, az állami mobilapp az elveszett vagy ellopott készülékek IMEI-alapú követésére és blokkolására, továbbá a gyanús üzenetek bejelentésére szolgál. Az alkalmazást egy polgárközpontú kibervédelmi kezdeményezésként írja le az indiai távközlési hatóság.

El sem lehet majd távolítani az állami követőappot

Az indiai polgárok számára eddig opcionálisan kínált mobilapp a mostani felszólítással kötelező elemmé válik a helyi mobilokon, ami jó eséllyel komoly botrányt fog kavarni. Ennek tetejébe a minisztérium előírta a mobilgyártók számára, hogy meg kell akadályozniuk az állami követőapp eltávolítását és letiltását, ami a célját tekintve érthető, de biztosan komoly aggodalmat kelt majd a polgárokban.

A mobilokon jelenlévő, állami követőappok alanyi alapon gyanúsak. Főleg mikor az állam nyilvános bejelentés és konzultáció nélkül, meglepetésszerűen telepítteti azt a polgárok telefonjaira.

Ezen túlmenően amennyiben az indiai állam nem is használja visszaélésszerűen a Sanchar Saathiból nyerhető adatokat, attól még jogos az aggodalom, hogy mi történhet a háttérrendszerének a meghackelésekor.

Ha internetes bűnözők vagy államilag szponzorált hackerek férnek hozzá, akkor potenciálisan képesek lehetnek élőben követni a célpontjaikat, vagy éppen káoszt okozhatnak a telefonok mobilhálózatokról való letiltásával.

A mobilgyártók jó eséllyel nem tudnak mit kezdeni az indiai távközlési minisztérium ukázával: ha nem tudják azt jogilag támadni, akkor vagy eleget tesznek az utasításnak, vagy befejezik a termékeik Indiában való árusítását. Az utóbbi persze üzleti okokból ténylegesen nem opció.