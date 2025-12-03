Indiában elszabadult a pánik: titokban akartak állami követőappot küldeni minden mobilra

Gigantikus botrány tört ki Indiában, miután a távközlési minisztérium a múlt héten egy titkos parancsban elrendelte a legfontosabb mobilgyártók számára a Sanchar Saathi nevű állami követőapp telefonokra való előtelepítését. A programot biztonsági eszközként hirdetik, amely lehetővé teszi többek közt a lopott készülékek követését, a mobilhálózatokról való letiltásukat az IMEI-szám alapján, illetve a spamben és csalásokban utazó telefonszámok jelentését.

Sokkolta az indiai mobilozókat, hogy állami követőappot telepítenének a mobiljaikra

Fotó: Sumeet Singh / Unsplash

Az utasítás értelmében a gyártóknak 90 napon belül meg kellett volna oldaniuk, hogy az új telefonjaik már a Sanchar Saathi appal gyárilag előtelepítve kerüljenek a vevőkhöz, a meglévő telefonjaikra pedig ki kellett volna küldeniük Android vagy iOS rendszerfrissítésén keresztül az állami követőappot.

Mindezek tetejébe a parancs elrendelte, hogy a mobilgyártók nem engedhetik meg a mobilozóknak az alkalmazás törlését és letiltását.

Gigászi felháborodás lett az állami követőapp előtelepítéséből

A borítékolhatónak megfelelően az indiai polgárok és politikusok mélységesen felháborodtak az indiai kormány rendkívül gyanús lépésén, kevesen akarnak eltávolíthatatlan állami követőappot a mobiljukra. Ezen túlmenően többen felvetették, hogy nemcsak a kormány élhet vissza a Sanchar Saathi appal, de a háttérrendszerének idegen hatalmak vagy kiberbűnözők általi meghackelése is beláthatatlan következményekkel járhat.

A mobilgyártók közül elsőként az Apple reagált az utasításra. A Reuters forrásai szerint egyszerűen visszautasította a Sanchar Saathi előtelepítését az Indiában forgalmazott iPhone-okra, mivel ez ellentétes az elveivel, továbbá a vevőknek tett adatvédelmi és magánszféravédelmi ígéreteivel.

A botrány hatására az indiai távközlési hatóság most visszakozott: továbbra is ragaszkodik az állami követőapp mobilokra való telepítéséhez, de most már megengedné a telefonokról való manuális törlését.

Ez jó eséllyel nem fog változtatni az Apple álláspontján, és általánosságban sem tesz pontot az ügy végére. A minisztérium szerint „kötelessége” bemutatni minden polgárnak az állami követőappját, azonban nem úgy tűnik, mintha elég bizalmat élvezne a polgárok részéről az ennyire tolakodó reklámozásához.