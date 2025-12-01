Aggasztó képet fest a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) új elemzése. Az egyesült államokbeli munkaerőpiac szimulációjára kitalált Iceberg Index segítségével készült kutatás alapján az amerikai munkaerő-állomány 11,7%-a már most kiváltható lehet generatív mesterséges intelligenciás eszközökkel, azaz tízből egy állásra veszélyes az MI.

Jelenleg tízből egy amerikai munkavállaló állását veszélyezteti a mesterséges intelligencia

A tanulmány megkülönbözteti az MI nyilvánvaló és rejtett hatásait. A nyilvánvaló hatás alatt az azonnali leépítésekre, különösen a technológiai szektorban zajló átszervezésekre kell gondolni, míg a rejtett hatások az olyan háttérterületeket érintik, mint a HR, a logisztika és az adminisztráció.

Az MIT szerint földrajzi eloszlásban a nyilvánvaló hatások leginkább a techcégek által uralt városokban összpontosulnak, míg a rejtett hatások már az USA teljes területét érintik.

Kritikusak az adatok az állások megőrzéséhez

A kutatók kiemelték, hogy a tanulmányuk nem egy állásvesztési előrejelzés, hanem képességvizualizációs eszköz, amely próbálja leleplezni az MI használatának aktuális lehetőségeit.

Az adatai rendkívül hasznosak lehetnek az amerikai államok és megyék döntéshozói számára, hiszen megérthetik, hogy várhatóan miféle infrastrukturális fejlesztésekre lehet szükségük, továbbá milyen veszélyeket tartogat az MI használatának terjedése a munkaerőpiacaikra.

Az utóbbi rendkívül fontos, célzott továbbképzésekkel és egyéb döntésekkel megpróbálhatnak még időben ellenlépéseket tenni a munkanélküliség növekedésének az elkerülése érdekében.

